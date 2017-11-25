Букмекеры считают "Тосно" фаворитом матча с "Арсеналом"

Сегодня состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Арсеналом". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тосно" - "Арсенал"

Прогноз Winline – П1 2.24 – Н 2.90 – П2 3.46

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тосно" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Тосно" - "Арсенал" – в субботу, 25 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Тосно": Юрченко - Кутин, Буйволов, Дугалич, Чернов - Карницкий - Галиулин, Полетанович, Мирзов - Марков, Заболотный.

"Арсенал": Габулов - К. Комбаров, Сунзу, Беляев, Хагуш - Бурчану - Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Шевченко - Джорджевич.

ПОТЕРИ: Вукушич (травма), Мухаметшин (под вопросом) - Альварес, Кангва (оба - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Первую победу в премьер-лиге "Тосно" одержал над "Арсеналом", ответив на гол своего бывшего игрока Берхамова двумя точными ударами (2:1).

Оружейники выиграли два из трех последних матчей на выезде, в том числе превзойдя в Санкт-Петербурге "Зенит" (1:0).

ПРОГНОЗ

Борис ИГНАТЬЕВ, бывший главный тренер сборной России:

1:1 Закономерным итогом станет ничья. Идеи Божовича понятны футболистам, и под его руководством "Арсенал" вышел на хороший уровень. Динамика есть как в игре, так и по результатам. У "Тосно" не все получается в турнирном плане, но собран неплохой состав.

Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент "СЭ":

0:1 Туляки традиционно сильны на выезде. В Петербурге гости столкнутся с серьезным сопротивлением "Тосно", но увезут три очка.