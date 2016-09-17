Букмекеры считают "Томь" фаворитом в матче с тульским "Арсеналом"

17 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Томь" – "Арсенал" Т. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Томь" – "Арсенал" Т

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,12 – Н 3,15 – П2 3,97

Трансляция матча ""Томь" – "Арсенал" Т 17 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" – "Арсенал" Т.

Прямая трансляция матча "Томь" – "Арсенал" Т 17 сентября на канале, "Наш Футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Томь" – "Арсенал" Т

Виктор БОНДАРЕНКО экс-главный тренер "Динамо" М, ростовского СКА и сборной Мозамбика – 2:0. Аргумент один: хорошая игра "Томи" против ЦСКА. Можно брать эту игру за некую точку отсчета и исходить из того, что с течением времени команда должна прибавлять. К тому же "Арсенал" выступает неудачно. Психологическое преимущество на стороне хозяев.

Александр ПРОСВЕТОВ обозреватель "СЭ" – 1:0. Поражение туляков со счетом 0:5 от "Зенита" говорит лишь о всем известной разнице в классе. По итогам шести туров "Томь" пропустила лишь на один мяч меньше "Арсенала" и, кстати, на очко от него отстает. Ставлю на сибиряков как хозяев поля.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=3-5, 13 – 16.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 1 ноября 2001 года Чемпионат ФНЛ "Томь" – "Арсенал" Т 1:1 6 апреля 2014 года Чемпионат ФНЛ "Томь" – "Арсенал" Т 1:1 24 июля 2004 года Чемпионат ФНЛ "Арсенал" Т – "Томь" 0:1 3 августа 2015 года Чемпионат ФНЛ "Томь" – "Арсенал" Т 1:3 25 ноября 2015 года Чемпионат ФНЛ "Арсенал" Т – "Томь" 1:2

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Команды впервые сыграют между собой в премьер-лиге, а в первом дивизионе томичи в последний раз обыгрывали туляков на своем поле еще в прошлом веке – в августе 1999-го (2:1).

Семи матчам равняется безвыигрышная гостевая серия "оружейников" (=2-5). Последний раз на выезде "Арсенал" победил в апреле прошлого года "Амкар" (1:0).

ЦИТАТЫ

Огнен ВРАНЬЕШ, защитник "Томи":

– В плане адаптации никаких проблем нет. По-русски я говорю, а трех-четырех человек знал еще со времен выступлений в "Краснодаре". Приняли очень хорошо. Сейчас главное выиграть. 0:5? Это у соперника проблемы. Надо победить еще раз 5:0.

Сергей ПАВЛОВ, главный тренер "Арсенала":

– Вылетаем в Томск и увидим, оправились или нет. Удар приличный, в том числе и по психологии, но все по делу. Кому-то нужна разгрузка, а кому-то – нагрузка. Мы столько делаем результативных ошибок, для команды такого уровня это непозволительно.