Букмекеры считают "Спартак" фаворитом в матче с "Томью"

5 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Томь" – "Спартак". Начало – в 11:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Томь" – "Спартак"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 4,92 – Н 3,54 – П2 1,80
Трансляция матча "Томь" – "Спартак" 5 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" – "Спартак".
Прямая трансляция матча "Томь" – "Спартак" 5 ноября на канале, "Матч ТВ".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Томь" – "Спартак"
Сергей ТАШУЕВ, бывший главный тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" – 1:2. "Спартак" сейчас на подъеме, тем более после победы над ЦСКА. В "Томи" не совсем хорошая атмосфера, виден игровой спад, потому преимущество у "Спартака".
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ" – 0:3. Кажется, "Спартак" наконец-то обрел себя и начал показывать результат. Победа в дерби надолго окрылит красно-белых, и сейчас под раздачу попадет "Томь".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=5-10, 16 – 34.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
21 августа 2010 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Спартак" – "Томь"
|
4:2
|
14 июня 2011 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – "Спартак"
|
1:1
|
23 октября 2011 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Спартак" – "Томь"
|
4:0
|
1 сентября 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Спартак" – "Томь"
|
2:1
|
3 мая 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – "Спартак"
|
2:1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Сибиряки выиграли последний на данный момент матч со "Спартаком", одолев красно-белых в мае 2014-го за счет голов Панченко и Портнягина (2:1).
"Спартак" не побеждал в Томске с августа 2008-го, когда решающий гол забил Фати. С того моменты состоялось четыре матча (=3-1).
ЦИТАТЫ
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер "Томи":
– Минус 10 для Сибири – это нормально. Вы же знаете, в каком регионе мы живем. Для россиян из "Спартака", наверное, это будет нормально. А для ребят из Голландии или Бразилии это будет в диковинку. Посмотрим. Я не могу сказать, что погодные условия должны влиять на содержание игры. Футболист, который является профессионалом, должен играть в любых условиях.
Массимо КАРРЕРА, главный тренер "Спартака":
– Я пытаюсь передать игрокам свою страсть к футболу. Они слушают меня и отдаются игре на 120 процентов. Болельщики это прекрасно видят. Я возглавил команду, потому что "Спартак" – это российский "Ювентус". Это сильная команда, с большими традициями.