Букмекеры считают "Спартак" фаворитом в матче с "Томью"

5 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Томь" – "Спартак". Начало – в 11:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Томь" – "Спартак"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,92 – Н 3,54 – П2 1,80

Трансляция матча "Томь" – "Спартак" 5 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" – "Спартак".

Прямая трансляция матча "Томь" – "Спартак" 5 ноября на канале, "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Томь" – "Спартак"

Сергей ТАШУЕВ, бывший главный тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" – 1:2. "Спартак" сейчас на подъеме, тем более после победы над ЦСКА. В "Томи" не совсем хорошая атмосфера, виден игровой спад, потому преимущество у "Спартака".

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ" – 0:3. Кажется, "Спартак" наконец-то обрел себя и начал показывать результат. Победа в дерби надолго окрылит красно-белых, и сейчас под раздачу попадет "Томь".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=5-10, 16 – 34.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 21 августа 2010 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Томь" 4:2 14 июня 2011 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Спартак" 1:1 23 октября 2011 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Томь" 4:0 1 сентября 2013 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Томь" 2:1 3 мая 2014 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Спартак" 2:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Сибиряки выиграли последний на данный момент матч со "Спартаком", одолев красно-белых в мае 2014-го за счет голов Панченко и Портнягина (2:1).

"Спартак" не побеждал в Томске с августа 2008-го, когда решающий гол забил Фати. С того моменты состоялось четыре матча (=3-1).

ЦИТАТЫ

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер "Томи":

– Минус 10 для Сибири – это нормально. Вы же знаете, в каком регионе мы живем. Для россиян из "Спартака", наверное, это будет нормально. А для ребят из Голландии или Бразилии это будет в диковинку. Посмотрим. Я не могу сказать, что погодные условия должны влиять на содержание игры. Футболист, который является профессионалом, должен играть в любых условиях.

Массимо КАРРЕРА, главный тренер "Спартака":

– Я пытаюсь передать игрокам свою страсть к футболу. Они слушают меня и отдаются игре на 120 процентов. Болельщики это прекрасно видят. Я возглавил команду, потому что "Спартак" – это российский "Ювентус". Это сильная команда, с большими традициями.