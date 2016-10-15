Букмекеры считают "Спартак" фаворитом в матче с "Ростовом"

15 октября состоится матч 10-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Спартак" – "Ростов". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спартак" – "Ростов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,99 – Н 3,44 – П2 4,05

Трансляция матча "Спартак" – "Ростов" 15 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Ростов".

Прямая трансляция матча "Спартак" – "Ростов" 15 октября на канале, "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Спартак" – "Ростов"

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" – 2:1. Красно-белым пора выходить из штопора, порадовать болельщиков тремя очками. "Ростову" же после "Спартака" выступать в Лиге чемпионов, вполне возможно, что гости сделают ставку на еврокубковый матч.

Сергей АСТАХОВ корреспондент отдела футбола "СЭ" – 3:0. "Спартак" зол на весь футбольный мир после трех поражений кряду и должен "оторваться" на "Ростове". Не в пользу гостей и статистика: в нынешнем чемпионате они на выезде только проигрывают, а "Спартак" за всю историю дончане ни разу не побеждали в Москве.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +30=9-8, 87 – 46.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 8 декабря 2013 года Чемпионат РФПЛ "Ростов" – "Спартак" 0:1 4 декабря 2014 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Ростов" 1:1 13 апреля 2015 года Чемпионат РФПЛ "Ростов" – "Спартак" 2:1 13 сентября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Ростов" 1:0 2 апреля 2016 года Чемпионат РФПЛ "Ростов" – "Спартак" 2:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Спартак" в домашних матчах никогда не проигрывал "Ростову", одержав 18 побед и 4 раза сыграв вничью.

В текущем сезоне ростовская команда провела три гостевых матча и во всех потерпела поражения в один мяч.

ЦИТАТЫ

Сальваторе БОККЕТТИ , защитник "Спартака":

– На данный момент это абсолютно точно одна из лучших российских команд. Достаточно вспомнить, что ростовчане играют в Лиге чемпионов, причем совсем неплохо. К тому же на пути в групповой турнир они выбили "Андерлехт" и "Аякс". Такие победы не бывают случайными. Поэтому мы отлично понимаем, что предстоит тяжелый матч. Но если сыграем как надо – должны побеждать.

Андрей ПРЕПЕЛИЦЭ , полузащитник "Ростова":

– Смотрел матчи с "Андерлехтом" и "Аяксом". Мне очень понравились эти игры. Когда узнал, что в клубе мной интересуются, то сразу же посмотрел результаты команды в прошлом сезоне. Они меня впечатлили. Кстати, у меня играет друг в "Андерлехте", он посоветовал мне принять предложение, так как его очень впечатлил "Ростов".