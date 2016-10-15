Букмекеры считают "Спартак" фаворитом в матче с "Ростовом"

15 октября состоится матч 10-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Спартак" – "Ростов". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спартак" – "Ростов"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,99 – Н 3,44 – П2 4,05
Трансляция матча "Спартак" – "Ростов" 15 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Ростов".
Прямая трансляция матча "Спартак" – "Ростов" 15 октября на канале, "Матч ТВ".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Спартак" – "Ростов"
Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" – 2:1. Красно-белым пора выходить из штопора, порадовать болельщиков тремя очками. "Ростову" же после "Спартака" выступать в Лиге чемпионов, вполне возможно, что гости сделают ставку на еврокубковый матч.
Сергей АСТАХОВ корреспондент отдела футбола "СЭ" – 3:0. "Спартак" зол на весь футбольный мир после трех поражений кряду и должен "оторваться" на "Ростове". Не в пользу гостей и статистика: в нынешнем чемпионате они на выезде только проигрывают, а "Спартак" за всю историю дончане ни разу не побеждали в Москве.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +30=9-8, 87 – 46.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
8 декабря 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Ростов" – "Спартак"
|
0:1
|
4 декабря 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Спартак" – "Ростов"
|
1:1
|
13 апреля 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Ростов" – "Спартак"
|
2:1
|
13 сентября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Спартак" – "Ростов"
|
1:0
|
2 апреля 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Ростов" – "Спартак"
|
2:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Спартак" в домашних матчах никогда не проигрывал "Ростову", одержав 18 побед и 4 раза сыграв вничью.
В текущем сезоне ростовская команда провела три гостевых матча и во всех потерпела поражения в один мяч.
ЦИТАТЫ
Сальваторе БОККЕТТИ, защитник "Спартака":
– На данный момент это абсолютно точно одна из лучших российских команд. Достаточно вспомнить, что ростовчане играют в Лиге чемпионов, причем совсем неплохо. К тому же на пути в групповой турнир они выбили "Андерлехт" и "Аякс". Такие победы не бывают случайными. Поэтому мы отлично понимаем, что предстоит тяжелый матч. Но если сыграем как надо – должны побеждать.
Андрей ПРЕПЕЛИЦЭ, полузащитник "Ростова":
– Смотрел матчи с "Андерлехтом" и "Аяксом". Мне очень понравились эти игры. Когда узнал, что в клубе мной интересуются, то сразу же посмотрел результаты команды в прошлом сезоне. Они меня впечатлили. Кстати, у меня играет друг в "Андерлехте", он посоветовал мне принять предложение, так как его очень впечатлил "Ростов".