Букмекеры считают "Спартак" фаворитом в матче с "Оренбургом"

3 апреля состоится матч 21-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Спартак" – "Оренбург". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спартак" – "Оренбург"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,41 – Н 4,47 – П2 9,25
Трансляция матча "Спартак" – "Оренбург" 3 апреля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Оренбург".
Прямая трансляция матча "Спартак" – "Оренбург" 3 апреля на канале "Матч ТВ".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Спартак" – "Оренбург"
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 2:0. От "Оренбурга" можно ждать подвоха, и "Спартак" должен настроиться на матч максимально, не так, как против "Анжи".
Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 2:0. Считаю, что по содержанию игры "Спартак" сейчас лучшая команда премьер-лиги. "Оренбург" – определенно не худшая, но до лидера ей, конечно, далековато.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 3 – 1.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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16 сентября 2016 года
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Чемпионат РФПЛ
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"Оренбург" – "Спартак"
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1:3
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Проиграв 25 сентября "Уфе" (0:1), красно-белые выдали домашнюю серию из пяти побед с общим счетом 8:2.
После ноябрьской ничьей с "Краснодаром" (3:3) оренбуржцы не забивают в гостях 519 минут.
ЦИТАТЫ
Андрей ЕЩЕНКО, защитник "Спартака":
– Если не расслабимся, выиграем чемпионат. Слишком много говорится и пишется о том, что "Спартак" первый, отрыв в восемь, шесть очков… Это же влияет. А ЦСКА и "Зенит" хорошие команды, нам нельзя расслаблять "булки".
Василий СТОЛЫПИН, президент "Оренбурга":
– Я не сторонник стимулирования. Так что никакого стимулирования у нас нет. У нас стоит задача – остаться в премьер-лиге. Плюс понятно, что "Спартак" – это хороший раздражитель. Выиграть у "Спартака" – это всегда престижно. Вот самый главный стимул. В общем, к нам никто не обращался с этим вопросом, и, думаю, никто не обратится. Мы такими вопросами не занимаемся.