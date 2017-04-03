Букмекеры считают "Спартак" фаворитом в матче с "Оренбургом"

3 апреля состоится матч 21-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Спартак" – "Оренбург". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спартак" – "Оренбург"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,41 – Н 4,47 – П2 9,25

Трансляция матча "Спартак" – "Оренбург" 3 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Оренбург".

Прямая трансляция матча "Спартак" – "Оренбург" 3 апреля на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Спартак" – "Оренбург"

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 2:0. От "Оренбурга" можно ждать подвоха, и "Спартак" должен настроиться на матч максимально, не так, как против "Анжи".

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 2:0. Считаю, что по содержанию игры "Спартак" сейчас лучшая команда премьер-лиги. "Оренбург" – определенно не худшая, но до лидера ей, конечно, далековато.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 3 – 1.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 16 сентября 2016 года Чемпионат РФПЛ "Оренбург" – "Спартак" 1:3

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Проиграв 25 сентября "Уфе" (0:1), красно-белые выдали домашнюю серию из пяти побед с общим счетом 8:2.

После ноябрьской ничьей с "Краснодаром" (3:3) оренбуржцы не забивают в гостях 519 минут.

ЦИТАТЫ

Андрей ЕЩЕНКО, защитник "Спартака":

– Если не расслабимся, выиграем чемпионат. Слишком много говорится и пишется о том, что "Спартак" первый, отрыв в восемь, шесть очков… Это же влияет. А ЦСКА и "Зенит" хорошие команды, нам нельзя расслаблять "булки".

Василий СТОЛЫПИН, президент "Оренбурга":

– Я не сторонник стимулирования. Так что никакого стимулирования у нас нет. У нас стоит задача – остаться в премьер-лиге. Плюс понятно, что "Спартак" – это хороший раздражитель. Выиграть у "Спартака" – это всегда престижно. Вот самый главный стимул. В общем, к нам никто не обращался с этим вопросом, и, думаю, никто не обратится. Мы такими вопросами не занимаемся.