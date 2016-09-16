Букмекеры считают "Спартак" фаворитом в матче с "Оренбургом"

16 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Оренбург" – "Спартак". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Оренбург" – "Спартак"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,18 – Н 3,49 – П2 1,78

Трансляция матча "Оренбург" – "Спартак" 16 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" – "Спартак".

Прямая трансляция матча "Оренбург" – "Спартак" 16 сентября на канале, "Наш Футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Оренбург" – "Спартак"

Виктор БОНДАРЕНКО экс-главный тренер "Динамо" М, ростовского СКА и сборной Мозамбика – 0:2. "Спартак" впечатляет жаждой борьбы. На него приятно смотреть. Сильно прибавили Кутепов и Зобнин. Это наша надежда на 2018 год. Вернется в состав Фернанду. Если "Спартак" еще создаст хорошую конкуренцию в воротах, то будет претендентом на первое место.

Александр ПРОСВЕТОВ обозреватель "СЭ" – 0:1. "Оренбург", хоть и аутсайдер, пропускает очень мало – пока в среднем по полгола за игру. Это на уровне "Зенита". Причем "Ростов", ЦСКА и "Рубин" забивали команде Роберта Евдокимова лишь на последних минутах. Но Промес, Зе Луиш и их партнеры должны все-таки взять эту крепость.