Букмекеры считают "Рубин" фаворитом в матче с "Уралом"

12 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Рубин" – "Урал". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Рубин" – "Урал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,73 – Н 3,44 – П2 5,89

Трансляция матча "Рубин" – "Урал" 12 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" – "Урал".

Прямая трансляция матча "Рубин" – "Урал" 12 сентября на канале, "Наш Футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Рубин" – "Урал"

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 1:1. “Урал” непредсказуем, а “Рубин” непонятно, во что играет: набрал средних игроков-иностранцев, которых и в России достаточно. Хотели озадачить соперников, а обманули сами себя. Футбол-то не обманешь.

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 2:0. Ближайшие матчи должны показать, стоило ли “Рубину” городить огород из разношерстных иностранных культур на месте прежнего, достаточно надежного угодья.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=1-1, 11 – 4.

Результаты последних матчей