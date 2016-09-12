Букмекеры считают "Рубин" фаворитом в матче с "Уралом"

12 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Рубин" – "Урал". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Рубин" – "Урал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,73 – Н 3,44 – П2 5,89
Трансляция матча "Рубин" – "Урал" 12 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" – "Урал".
Прямая трансляция матча "Рубин" – "Урал" 12 сентября на канале, "Наш Футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Рубин" – "Урал"
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 1:1. “Урал” непредсказуем, а “Рубин” непонятно, во что играет: набрал средних игроков-иностранцев, которых и в России достаточно. Хотели озадачить соперников, а обманули сами себя. Футбол-то не обманешь.
Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 2:0. Ближайшие матчи должны показать, стоило ли “Рубину” городить огород из разношерстных иностранных культур на месте прежнего, достаточно надежного угодья.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=1-1, 11 – 4.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
4 мая 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Урал"
|
1:0
|
22 ноября 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Рубин"
|
1:3
|
18 апреля 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Урал"
|
2:1
|
27 сентября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Урал"
|
1:2
|
18 апреля 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Рубин"
|
0:1