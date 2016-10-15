Букмекеры считают "Рубин" фаворитом в матче с "Крыльями Советов"

15 октября состоится матч 10-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Рубин" – "Крылья Советов". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Рубин" – "Крылья Советов"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,71 – Н 3,64 – П2 5,57
Трансляция матча "Рубин" – "Крылья Советов" 15 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" – "Крылья Советов".
Прямая трансляция матча "Рубин" – "Крылья Советов" 15 октября на канале, "Матч ТВ".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Рубин" – "Крылья Советов"
Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" – 2:2. "Крыльям" долгожданная победа в предыдущем туре добавила настроения, самарцы могут поймать волну. "Рубин" нестабилен, пока тренерскому штабу не удается построить команду.
Сергей АСТАХОВ корреспондент отдела футбола "СЭ" – 2:0. "Рубин" по-прежнему не может найти свою игру. Но в отдельно взятой встрече казанцы могут собраться и показать яркий футбол. "Крылья" не блещут и вряд ли окажут серьезное сопротивление.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=7-4, 42 – 24.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
25 августа 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Крылья Советов"
|
1:1
|
10 мая 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Крылья Советов" – "Рубин"
|
0:4
|
8 ноября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Крылья Советов"
|
2:0
|
27 февраля 2016 года
|
Товарищеский матч
|
"Крылья Советов" – "Рубин"
|
0:0
|
15 мая 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Крылья Советов" – "Рубин"
|
1:1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Рубин" не проигрывает "Крыльям Советов" в четырех последних матчах (+2=2), в последний раз уступив волжанам 19 мая 2013 года (1:3).
Самарцы в последний раз победили в Казани 10 апреля 2004 года. После этого "Крылья" проиграли 9 раз подряд и только в мае добились ничьей (1:1).
ЦИТАТЫ
Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ, нападающий "Рубина":
– Как мы все говорим, футболисты из "Рубина" я имею в виду, это нормально, что команда не набрала еще свой максимум – у нас новый коллектив, не хватает взаимосвязи для наработки комбинаций, чтобы мы понимали друг друга. Много новых игроков, тяжело взаимодействовать, это чувствуется даже в передаче пасов.
Сергей ТКАЧЕВ, полузащитник "Крыльев Советов":
– Собрались, поговорили друг с другом. Желание победить было очень большое, потому что находились в таблице мы ниже некуда. Выиграли и теперь надеемся продолжить движение вперед. Удалось забить гол. С Беленовым потом шутили после этого. Говорю – ну видишь, стоило мне тебе забить, и сразу тебя вызвали в сборную России.