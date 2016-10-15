Букмекеры считают "Рубин" фаворитом в матче с "Крыльями Советов"

15 октября состоится матч 10-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Рубин" – "Крылья Советов". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Рубин" – "Крылья Советов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,71 – Н 3,64 – П2 5,57

Трансляция матча "Рубин" – "Крылья Советов" 15 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" – "Крылья Советов".

Прямая трансляция матча "Рубин" – "Крылья Советов" 15 октября на канале, "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Рубин" – "Крылья Советов"

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" – 2:2. "Крыльям" долгожданная победа в предыдущем туре добавила настроения, самарцы могут поймать волну. "Рубин" нестабилен, пока тренерскому штабу не удается построить команду.

Сергей АСТАХОВ корреспондент отдела футбола "СЭ" – 2:0. "Рубин" по-прежнему не может найти свою игру. Но в отдельно взятой встрече казанцы могут собраться и показать яркий футбол. "Крылья" не блещут и вряд ли окажут серьезное сопротивление.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=7-4, 42 – 24.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 25 августа 2013 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Крылья Советов" 1:1 10 мая 2014 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Рубин" 0:4 8 ноября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Крылья Советов" 2:0 27 февраля 2016 года Товарищеский матч "Крылья Советов" – "Рубин" 0:0 15 мая 2016 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Рубин" 1:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Рубин" не проигрывает "Крыльям Советов" в четырех последних матчах (+2=2), в последний раз уступив волжанам 19 мая 2013 года (1:3).

Самарцы в последний раз победили в Казани 10 апреля 2004 года. После этого "Крылья" проиграли 9 раз подряд и только в мае добились ничьей (1:1).

ЦИТАТЫ

Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ , нападающий "Рубина":

– Как мы все говорим, футболисты из "Рубина" я имею в виду, это нормально, что команда не набрала еще свой максимум – у нас новый коллектив, не хватает взаимосвязи для наработки комбинаций, чтобы мы понимали друг друга. Много новых игроков, тяжело взаимодействовать, это чувствуется даже в передаче пасов.

Сергей ТКАЧЕВ , полузащитник "Крыльев Советов":

– Собрались, поговорили друг с другом. Желание победить было очень большое, потому что находились в таблице мы ниже некуда. Выиграли и теперь надеемся продолжить движение вперед. Удалось забить гол. С Беленовым потом шутили после этого. Говорю – ну видишь, стоило мне тебе забить, и сразу тебя вызвали в сборную России.