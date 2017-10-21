Букмекеры считают "Рубин" фаворитом матча с "Динамо"

Сегодня состоится матч 14-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Динамо". Встреча в Казани начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Рубин" - "Динамо"

Прогноз Winline – П1 1.84 – Н 3.15 – П2 4.59

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Динамо".

Прямая трансляция матча "Рубин" - "Динамо" – в субботу, 21 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Рубин": Джанаев - Гранат, Сесар Навас, Кудряшов - Бауэр, Лестьенн, М'Вила, Оздоев, Набиуллин - Гекдениз, Канунников.

"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Шуньич, Цаллагов - Сапета, Зотов - Темников, Соснин, Ташаев - Бечирай.

ПОТЕРИ: Кузьмин (травма), Сигурдссон (под вопросом) - Панченко, Рыков, Соу (все - травма), Морозов (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Казанцы не проигрывали "Динамо" шесть лет, а после поражения в декабре 2012 года начали новую серию (+2=4).

Единственную победу в Казани "Динамо" одержало 5 ноября 2006 года благодаря голу Дерлея (1:0).

ПРОГНОЗ

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

1:1 Очень сложный прогноз для меня! Я - динамовец, поэтому понятно, на чьей стороне мои симпатии. Дай бог, что при Дмитрии Хохлове бело-голубые прибавят и смогут зацепиться в Казани за ничью.

Михаил ГОНЧАРОВ корреспондент "СЭ":

3:1 Казанцы прервали серию из поражений в прошлом туре. Самое время развить успех, тем более, встречаются они с командой, которая только приходит в себя под руководством нового главного тренера.