Букмекеры считают "Рубин" фаворитом матча с "Анжи"

Сегодня состоится матч 7-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Анжи". Встреча в Казани начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Рубин" - "Анжи"

Прогноз Winline – П1 1.60 – Н 3.51 – П2 5.87

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Анжи".

Прямая трансляция матча "Рубин" - "Анжи" – в субботу, 19 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Рубин": Рыжиков - Бурлак, Гранат, Кудряшов - Кузьмин, Оздоев, М'Вила, Рочина, Набиуллин - Жемалетдинов, Азмун.

"Анжи": Солосин - Мусалов, Брызгалов, Фибель, Полуяхтов - Афонин, Гулиев - Хубулов, Маркелов, Яковлев - Лескано.

ПОТЕРИ: Канунников, Серхио Санчес (оба - травма), Камболов, Лестьенн (оба - под вопросом) - Чайковский (травма), Данченко (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Стабильно побеждая "Анжи" в Махачкале, казанцы не обыгрывали этого соперника дома со времен Курбана Бердыева – 5:1 в октябре 2013-го.

Махачкалинцы выиграли два последних матча в Казани, причем оба раза гости пропускали первыми, но добивались волевых побед со счетом 2:1.

ПРОГНОЗ

Сергей АНДРЕЕВ бывший нападающий СКА, сборной СССР, экс-тренер "Ростсельмаша":

3:0 Смена тренера едва ли поможет "Анжи" в этом матче. Нужно же еще и мастерство. А махачкалинцам его не хватает. У "Рубина" серьезный состав, длинная скамейка, финансы. Дома подопечные Бердыева отгрузят "Анжи" "трешку".

Виталий АЙРАПЕТОВ корреспондент "СЭ":

2:0 Казанцы не испытают проблем в игре с махачкалинцами. Ставлю на уверенную победу подопечных Бердыева.