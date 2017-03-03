Букмекеры считают "Ростов" фаворитом в матче с "Томью"

3 марта состоится матч 18-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Томь" – "Ростов". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Томь" – "Ростов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 22,00 – Н 6,90 – П2 1,18

Трансляция матча "Томь" – "Ростов" 3 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" – "Ростов".

Прямая трансляция матча "Томь" – "Ростов" 3 марта на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Томь" – "Ростов"

Анатолий БЫШОВЕЦ, заслуженный тренер СССР – 0:3. Конечно, победит "Ростов". "Томь" может рассчитывать только на недооценку соперника – но это повлияет на напряженность матча, но не на результат. Не думаю, что "Ростов" перед матчем с "МЮ" выйдет вторым составом, иначе команда рискует потерять игровой тонус.

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ" – 0:3. У ростовчан не за горами "Манчестер Юнайтед". И, возможно, на сей раз они выставят полуторный состав. Ну а обескровленная "Томь" вряд ли способна на чудо – без денег и сибирский характер не тот.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=4-8, 25 – 30.

Результаты последних матчей