Букмекеры считают "Ростов" фаворитом в матче с "Томью"

3 марта состоится матч 18-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Томь" – "Ростов". Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Томь" – "Ростов"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 22,00 – Н 6,90 – П2 1,18
Трансляция матча "Томь" – "Ростов" 3 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" – "Ростов".
Прямая трансляция матча "Томь" – "Ростов" 3 марта на канале "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Томь" – "Ростов"
Анатолий БЫШОВЕЦ, заслуженный тренер СССР – 0:3. Конечно, победит "Ростов". "Томь" может рассчитывать только на недооценку соперника – но это повлияет на напряженность матча, но не на результат. Не думаю, что "Ростов" перед матчем с "МЮ" выйдет вторым составом, иначе команда рискует потерять игровой тонус.
Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ" – 0:3. У ростовчан не за горами "Манчестер Юнайтед". И, возможно, на сей раз они выставят полуторный состав. Ну а обескровленная "Томь" вряд ли способна на чудо – без денег и сибирский характер не тот.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=4-8, 25 – 30.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
20 ноября 2011 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Ростов" – "Томь"
|
3:1
|
13 мая 2012 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – "Ростов"
|
2:1
|
27 июля 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Ростов" – "Томь"
|
3:0
|
15 мая 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – "Ростов"
|
3:2
|
20 августа 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Ростов" – "Томь"
|
3:0