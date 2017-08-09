Букмекеры считают "Ростов" фаворитом матча с "Динамо"

Сегодня состоится матч 5-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Динамо"​. Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" - "Динамо"

Прогноз Winline – П1 2.28 – Н 2.96 – П2 3.29

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Динамо".

Прямая трансляция матча "Ростов" - "Динамо" - в среду, 9 августа, на канале "Футбол 2".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Мевля, Устинов - Калачев, Юсупов, Гацкан, Зуев - Дядюн.

"Динамо": Шунин - Морозов, Хольмен, Шуньич, С. Терехов - Зотов, Соу - Катрич, Панченко, Ташаев - Вандерсон.

ПОТЕРИ: Байрамян, Бухаров, Макеев (все - под сомнением) - нет.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Последнее домашнее поражение "Ростова" от "Динамо" датировано маем 2014 года. После этого дончане еще два раза принимали бело-голубых на своем поле – один раз сыграли вничью и один раз победили.

Ни в одном из матчей нового сезона ростовчане не смогли забить больше одного гола.

Последняя очная встреча "Динамо" с "Ростовом" закончилась крупной победой бело-голубых. В сентябре 2016 года команда Юрия Калитвинцева разгромила дончан со счетом 4:0 в 1/16 финала Кубка России.

"Динамо" только один раз играло на выезде в сезоне-2017/18. Визит в гости к "Ахмату" завершился поражением 0:2.

ПРОГНОЗ

Александр МОСТОВОЙ, экс-полузащитник сборной России:

1:1 Пожалуй, самая загадочная пара в туре. "Ростов" сильно обновился, но все равно идет в лидирующей группе. Возможности "Динамо" оценить пока еще сложнее. Думаю, матч получится равный.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

3:2 Эта встреча может стать самой зрелищной в туре. На сегодня команды равны по уровню, при этом не собираются радоваться месту в середине таблицы. "Ростов" – потому что допинг под названием "Лига чемпионов" действует долго. А "Динамо" история обязывает.