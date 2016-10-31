Букмекеры считают "Оренбург" фаворитом в матче с "Крыльями Советов"

31 октября состоится матч 12-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Оренбург" – "Крылья Советов". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Оренбург" – "Крылья Советов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,42 – Н 2,94 – П2 3,49

Трансляция матча "Оренбург" – "Крылья Советов" 31 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" – "Крылья Советов".

Прямая трансляция матча "Оренбург" – "Крылья Советов" 31 октября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Оренбург" – "Крылья Советов"

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов" – 0:0. Ничейная игра. Атаки нет ни у одного из соперников.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 0:1. В битве двух последних команд премьер-лиги чуть больше повезет самарцам.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-3, 4 – 8.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 29 сентября 2014 года Чемпионат ФНЛ "Оренбург" – "Крылья Советов" 0:1 19 апреля 2015 года Чемпионат ФНЛ "Крылья Советов" – "Оренбург" 1:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Оренбург" и "Крылья Советов" впервые встретятся в премьер-лиге. Однако до этого они уже дважды играли друг с другом в ФНЛ и Кубке России. Побеждали неизменно самарцы. В первом дивизионе с одинаковым счетом 1:0 дома и на выезде. В Кубке России – дважды в Оренбурге. Причем в дополнительное время и в серии пенальти.

У этой пары соперников в турнирной таблице совпадают все показатели кроме одного. И "Оренбург" и "Крылья" одержали по одной победе, четырежды сыграли вничью и по 6 раз проиграли. Более того, забили по 6 мячей. А вот пропустили "Крылья" на 2 гола больше – 13 против 11 оренбургских.

ЦИТАТЫ

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер "Оренбурга":

– Я как-то прочитал, что директор одного клуба сказал, что в игре с "Оренбургом" не назначили три пенальти. Может, ему такой сон приснился? Но у каждого свой взгляд на происходящее. Для победы в кубковом матче нам не хватило всего по чуть-чуть, но то, что нас засудили – это факт. Все свистки были в нашу сторону.

Ибрагим ЦАЛЛАГОВ, защитник "Крыльев Советов":

– Опять проигрываем, опять необязательные голы... Какой-то рок нас преследует. Я не понимаю. У болельщиков хочу попросить терпения, будем стараться исправить ситуацию. Мы на дне турнирной таблицы. Да, последний раз уступили в Кубке, но все же... Результат каждой игры влияет на самочувствие. Здесь особой какой-то подзарядки не требуется. Только толку от этого мало.