Букмекеры считают "Оренбург" фаворитом в матче с "Крыльями Советов"

31 октября состоится матч 12-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Оренбург" – "Крылья Советов". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Оренбург" – "Крылья Советов"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,42 – Н 2,94 – П2 3,49
Трансляция матча "Оренбург" – "Крылья Советов" 31 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" – "Крылья Советов".
Прямая трансляция матча "Оренбург" – "Крылья Советов" 31 октября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Оренбург" – "Крылья Советов"
Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов" – 0:0. Ничейная игра. Атаки нет ни у одного из соперников.
Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 0:1. В битве двух последних команд премьер-лиги чуть больше повезет самарцам.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-3, 4 – 8.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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29 сентября 2014 года
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Чемпионат ФНЛ
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"Оренбург" – "Крылья Советов"
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0:1
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19 апреля 2015 года
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Чемпионат ФНЛ
|
"Крылья Советов" – "Оренбург"
|
1:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Оренбург" и "Крылья Советов" впервые встретятся в премьер-лиге. Однако до этого они уже дважды играли друг с другом в ФНЛ и Кубке России. Побеждали неизменно самарцы. В первом дивизионе с одинаковым счетом 1:0 дома и на выезде. В Кубке России – дважды в Оренбурге. Причем в дополнительное время и в серии пенальти.
У этой пары соперников в турнирной таблице совпадают все показатели кроме одного. И "Оренбург" и "Крылья" одержали по одной победе, четырежды сыграли вничью и по 6 раз проиграли. Более того, забили по 6 мячей. А вот пропустили "Крылья" на 2 гола больше – 13 против 11 оренбургских.
ЦИТАТЫ
Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер "Оренбурга":
– Я как-то прочитал, что директор одного клуба сказал, что в игре с "Оренбургом" не назначили три пенальти. Может, ему такой сон приснился? Но у каждого свой взгляд на происходящее. Для победы в кубковом матче нам не хватило всего по чуть-чуть, но то, что нас засудили – это факт. Все свистки были в нашу сторону.
Ибрагим ЦАЛЛАГОВ, защитник "Крыльев Советов":
– Опять проигрываем, опять необязательные голы... Какой-то рок нас преследует. Я не понимаю. У болельщиков хочу попросить терпения, будем стараться исправить ситуацию. Мы на дне турнирной таблицы. Да, последний раз уступили в Кубке, но все же... Результат каждой игры влияет на самочувствие. Здесь особой какой-то подзарядки не требуется. Только толку от этого мало.