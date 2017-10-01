Букмекеры считают "Локомотив" явным фаворитом матча с "Динамо"

Сегодня состоится матч 12-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Динамо". Встреча в Москве начнется в 16.30.
Котировки букмекеров на матч "Локомотив" - "Динамо"
Прогноз Winline – П1 1.70 – Н 3.33 – П2 5.26
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Динамо".
Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Динамо" – в воскресенье, 1 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, Баринов - Фарфан, Фернандеш, И. Денисов, Ант. Миранчук, В. Денисов - Ал. Миранчук, Эдер.
"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Шуньич, С. Терехов - Тьям, Соу - Темников, Вандерсон, Соснин - Бечирай.
ПОТЕРИ: Ари, Маргасов, Рыбус, Чорлука (все - травма) - Панченко, Рыков (оба - травма).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Три последних встречи "Локомотива" с "Динамо" завершились вничью.
Железнодорожники забивают очень мало голов на своем поле. В шести матчах команда Юрия Семина отличилась лишь 5 раз. Лишь у "Ростова" и "Амкара" этот показатель еще скромнее (по 3 гола).
Последняя выездная победа "Динамо" над "Локомотивом" датирована августом 2012 года. После этого бело-голубые дважды проиграли железнодорожникам в Черкизово и один раз сыграли вничью.
Безвыигрышная серия "Динамо" в премьер-лиге достигла пяти матчей. С середины августа бело-голубые проиграли 2 матча и трижды сыграли вничью.
ПРОГНОЗ
Виктор БУЛАТОВ, трехкратный чемпион России в составе "Спартака":
1:0 У "Локомотива" плотный график, но на их стороне более высокий класс футболистов и потеря динамовцами Панченко
Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":
0:0 Минимальная пауза между "Злином" и "Динамо" - не союзник "Локомотиву" при подготовке к этой игре.