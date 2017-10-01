Букмекеры считают "Локомотив" явным фаворитом матча с "Динамо"

Сегодня состоится матч 12-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Динамо". Встреча в Москве начнется в 16.30.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" - "Динамо"

Прогноз Winline – П1 1.70 – ​Н 3.33 – ​П2 5.26

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Динамо".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Динамо" – в воскресенье, 1 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, Баринов - Фарфан, Фернандеш, И. Денисов, Ант. Миранчук, В. Денисов - Ал. Миранчук, Эдер.

"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Шуньич, С. Терехов - Тьям, Соу - Темников, Вандерсон, Соснин - Бечирай.

ПОТЕРИ: Ари, Маргасов, Рыбус, Чорлука (все - травма) - Панченко, Рыков (оба - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Три последних встречи "Локомотива" с "Динамо" завершились вничью.

Железнодорожники забивают очень мало голов на своем поле. В шести матчах команда Юрия Семина отличилась лишь 5 раз. Лишь у "Ростова" и "Амкара" этот показатель еще скромнее (по 3 гола).

Последняя выездная победа "Динамо" над "Локомотивом" датирована августом 2012 года. После этого бело-голубые дважды проиграли железнодорожникам в Черкизово и один раз сыграли вничью.

Безвыигрышная серия "Динамо" в премьер-лиге достигла пяти матчей. С середины августа бело-голубые проиграли 2 матча и трижды сыграли вничью.

ПРОГНОЗ

Виктор БУЛАТОВ, трехкратный чемпион России в составе "Спартака":

1:0 У "Локомотива" плотный график, но на их стороне более высокий класс футболистов и потеря динамовцами Панченко

Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":

0:0 Минимальная пауза между "Злином" и "Динамо" - не союзник "Локомотиву" при подготовке к этой игре.