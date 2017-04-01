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Букмекеры считают "Локомотив" фаворитом в матче с "Уфой"

"Уфа" – "Локомотив". Фото "СЭ"
"Уфа" – "Локомотив". Фото "СЭ"
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1 апреля состоится матч 21-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Уфа" – "Локомотив". Начало – в 15:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Уфа" – "Локомотив"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,73 – Н 2,92 – П2 2,33

Трансляция матча "Уфа" – "Локомотив" 1 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" – "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Уфа" – "Локомотив" 1 апреля на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Уфа" – "Локомотив"

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 0:1. "Локомотив" неплохо выглядел против "Спартака", а главное, в команде есть игроки, которые могут забить, что об "Уфе" можно сказать с большой натяжкой. Защищаться она умеет, но все время сидеть в обороне очень тяжело.

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 0:0. "Уфа" впервые в своей короткой истории реально претендует на участие в Лиге Европы. "Локомотив" готовится поставить ей шлагбаум, но вряд ли у него получится в отсутствие дисквалифицированного Ари.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-3, 2 – 6.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

18 апреля 2015 года

Чемпионат РФПЛ

"Уфа" – "Локомотив"

1:0

23 августа 2015 года

Чемпионат РФПЛ

"Уфа" – "Локомотив"

0:3

13 марта 2016 года

Чемпионат РФПЛ

"Локомотив" – "Уфа"

2:0

7 июля 2016 года

Товарищеский матч

"Локомотив" – "Уфа"

2:0

17 сентября 2016 года

Чемпионат РФПЛ

"Локомотив" – "Уфа"

0:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Ни одного мяча не пропустила "Уфа" в четырех официальных матчах под началом Сергея Семака, а в премьер-лиге "сухая" серия хозяев достигла 360 минут.

В пяти с учетом Кубка России матчах "Локомотива" и "Уфы" одна из команд обязательно выигрывала всухую, а еще один поединок завершился вничью 0:0.

ЦИТАТЫ

Сергей СЕМАК, главный тренер "Уфы":

– Результат, конечно, добавляет уверенности. Но в первую очередь надо опираться на свою игру. Будет прогресс в этом деле – увидим его и в других аспектах. Сейчас в первую очередь надо выстраивать такие взаимодействия на футбольном поле, которые мы хотим видеть.

АРИ, нападающий "Локомотива":

– Да, был, вариант с китайским клубом, причем считал его приоритетным. Но за день до конца дозаявок мне сообщили, что "Краснодар" не отпускает в Китай. Почему? Не знаю. "Локомотив" был запасным вариантом, не стану этого скрывать. И я рад, что им воспользовался.

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