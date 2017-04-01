Букмекеры считают "Локомотив" фаворитом в матче с "Уфой"

1 апреля состоится матч 21-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Уфа" – "Локомотив". Начало – в 15:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Уфа" – "Локомотив"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,73 – Н 2,92 – П2 2,33
Трансляция матча "Уфа" – "Локомотив" 1 апреля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" – "Локомотив".
Прямая трансляция матча "Уфа" – "Локомотив" 1 апреля на канале "Матч ТВ".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Уфа" – "Локомотив"
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 0:1. "Локомотив" неплохо выглядел против "Спартака", а главное, в команде есть игроки, которые могут забить, что об "Уфе" можно сказать с большой натяжкой. Защищаться она умеет, но все время сидеть в обороне очень тяжело.
Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 0:0. "Уфа" впервые в своей короткой истории реально претендует на участие в Лиге Европы. "Локомотив" готовится поставить ей шлагбаум, но вряд ли у него получится в отсутствие дисквалифицированного Ари.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-3, 2 – 6.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
18 апреля 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Уфа" – "Локомотив"
|
1:0
|
23 августа 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Уфа" – "Локомотив"
|
0:3
|
13 марта 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Локомотив" – "Уфа"
|
2:0
|
7 июля 2016 года
|
Товарищеский матч
|
"Локомотив" – "Уфа"
|
2:0
|
17 сентября 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Локомотив" – "Уфа"
|
0:1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Ни одного мяча не пропустила "Уфа" в четырех официальных матчах под началом Сергея Семака, а в премьер-лиге "сухая" серия хозяев достигла 360 минут.
В пяти с учетом Кубка России матчах "Локомотива" и "Уфы" одна из команд обязательно выигрывала всухую, а еще один поединок завершился вничью 0:0.
ЦИТАТЫ
Сергей СЕМАК, главный тренер "Уфы":
– Результат, конечно, добавляет уверенности. Но в первую очередь надо опираться на свою игру. Будет прогресс в этом деле – увидим его и в других аспектах. Сейчас в первую очередь надо выстраивать такие взаимодействия на футбольном поле, которые мы хотим видеть.
АРИ, нападающий "Локомотива":
– Да, был, вариант с китайским клубом, причем считал его приоритетным. Но за день до конца дозаявок мне сообщили, что "Краснодар" не отпускает в Китай. Почему? Не знаю. "Локомотив" был запасным вариантом, не стану этого скрывать. И я рад, что им воспользовался.