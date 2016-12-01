Букмекеры считают "Локомотив" фаворитом в матче с "Томью"

1 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Томь" – "Локомотив". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Томь" – "Локомотив"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 10,00 – Н 4,47 – П2 1,31

Трансляция матча "Томь" – "Локомотив" 1 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" – "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Томь" – "Локомотив" 1 декабря на канале, "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Томь" – "Локомотив"

Сергей ДМИТРИЕВ, экс-форвард "Зенита", ЦСКА и "Спартака" – 0:2. Раз игра пройдет в Москве, значит, победит "Локомотив". "Томь" сейчас на "Арсенал" больше похожа – показывает невыразительную игру.

Сергей ЦИММЕРМАН, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 0:1. Как известно, "Томь" будет хозяином поля лишь номинально – игра пройдет в Черкизове. Но с теми, кто стоит в таблице ниже, "железнодорожники" почему-то начинают испытывать дополнительные трудности. Достаточно вспомнить ничьи с "Оренбургом" и "Уралом" в двух последних турах. Или 2:2 с той же "Томью" на том же стадионе "Локомотив". Однако в данном случае грех не воспользоваться ситуацией и не выиграть.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=8-7, 17 – 23.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 10 июня 2011 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Локомотив" 2:2 16 октября 2011 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Томь" 3:0 30 сентября 2013 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Томь" 0:0 9 ноября 2013 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Локомотив" 2:0 7 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Томь" 2:2

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Томь" не забивает на протяжении пяти матчей, и на данный момент ее безголевая серия достигла 463 минут.

"Локомотив" не может обыграть сибиряков на протяжении трех матчей (=2-1).

ЦИТАТЫ

Антон КОЧЕНКОВ, вратарь "Томи":

– Все то же самое, ничего не изменилось. Обещали погасить долги в ноябре? Теперь говорят, что деньги будут в январе

Анатолий МЕЩЕРЯКОВ, председатель совета директоров "Локомотива":

– У Семина контракт "один плюс один. К нему на сегодняшний день есть доверие. Никто вопросов таких о смене главного тренера в настоящее время не ставит в принципе.