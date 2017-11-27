Букмекеры считают "Локомотив" фаворитом матча в Хабаровске

Сегодня состоится матч 18-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Локомотивом". Встреча в Хабаровске начнется в 12.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив"

Прогноз Winline – П1 5.88 – Н 3.49 – П2 1.60

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "СКА-Хабаровск" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" – в понедельник, 27 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"СКА-Хабаровск": Довбня - Савичев, Эдиев, Димидко, Гришко, Наваловский - Казанков, Карасев, Дедечко, Никифоров - Маркович.

"Локомотив": Коченков - Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, В. Денисов - И. Денисов, Тарасов - Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш - Фарфан.

ПОТЕРИ: Друзин (травма) - Гильерме, Чорлука, Эдер (все - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В июле 2009 года "СКА-Энергия" принимал "Локомотив" в матче 1/16 Кубка России. Тогда хабаровчане победили со счетом 2:1

"СКА-Хабаровск" одержал всего две победы в текущем сезоне премьер-лиги. В обоих случаях дальневосточники праздновали успех на своем поле.

7 мячей забил в текущем чемпионате Алексей Миранчук, занимающий четвертое место в списке бомбардиров. "Локомотив" во всех этих встречах добился побед (мячи 16-4).

11 очков набрал на Дальнем Востоке "Локомотив" (+3=2-1, мячи 9-8). Железнодорожники добились двух побед в Находке и привезли пять очков из Владивостока.

ПРОГНОЗ

Борис ИГНАТЬЕВ, бывший главный тренер сборной России:

0:2 "Локомотив" вновь докажет свое мастерство и одолеет хабаровских армейцев.

Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент "СЭ":

0:1 Практически все лидеры успешно слетали на Дальний Восток, и железнодорожники увезут в столицу три очка.