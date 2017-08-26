Букмекеры считают "Локомотив" фаворитом матча с "Уралом"

Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Уралом". Встреча в Москве начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" - "Урал"

Прогноз Winline – П1 1.49 – Н 3.84 – П2 6.72

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Урал".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Урал" – в субботу, 26 августа, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, Михалик - Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Рыбус - Ал. Миранчук, Фернандеш - Фарфан.

"Урал": Годзюр - Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов - Емельянов, Фидлер - Чантурия, Бикфалви, Григорьев - Ильин.

ПОТЕРИ: Ари, Чорлука (оба - травма), Баринов (под вопросом) - Манучарян, Хозин (оба - травма), Димитров (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Локомотив" не обыгрывал "шмелей" в Черкизово с 3 декабря 2014 года (1:0), завершив последние матчи вничью (2:2, 1:1).

Шесть ничьих в семи турах было зафиксировано в матчах с участием "Урала". Это пятый подобный случай в истории премьер-лиги.

ПРОГНОЗ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, известный российский тренер:

1:0 Уральцы единственные, кто за семь туров ни разу не уступил сопернику. С одной стороны, это придает уверенность, с другой – может давить психологически. А "Локомотив" на приличной скорости летит вперед и, похоже, проскочит уральский полустанок.

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":

2:1 Верю, что у Юрия Павловича еще хватит сил, чтобы огорчать своих недругов и радовать фанатов "Локо".