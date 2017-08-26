Букмекеры считают "Локомотив" фаворитом матча с "Уралом"

Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Уралом". Встреча в Москве начнется в 20.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Локомотив" - "Урал"
Прогноз Winline – П1 1.49 – Н 3.84 – П2 6.72
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Урал".
Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Урал" – в субботу, 26 августа, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, Михалик - Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Рыбус - Ал. Миранчук, Фернандеш - Фарфан.
"Урал": Годзюр - Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов - Емельянов, Фидлер - Чантурия, Бикфалви, Григорьев - Ильин.
ПОТЕРИ: Ари, Чорлука (оба - травма), Баринов (под вопросом) - Манучарян, Хозин (оба - травма), Димитров (под вопросом).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Локомотив" не обыгрывал "шмелей" в Черкизово с 3 декабря 2014 года (1:0), завершив последние матчи вничью (2:2, 1:1).
Шесть ничьих в семи турах было зафиксировано в матчах с участием "Урала". Это пятый подобный случай в истории премьер-лиги.
ПРОГНОЗ
Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, известный российский тренер:
1:0 Уральцы единственные, кто за семь туров ни разу не уступил сопернику. С одной стороны, это придает уверенность, с другой – может давить психологически. А "Локомотив" на приличной скорости летит вперед и, похоже, проскочит уральский полустанок.
Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":
2:1 Верю, что у Юрия Павловича еще хватит сил, чтобы огорчать своих недругов и радовать фанатов "Локо".