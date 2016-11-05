Букмекеры считают "Крылья Советов" фаворитом в матче с "Уралом"

5 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Крылья Советов" – "Урал". Начало – в 16:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Крылья Советов" – "Урал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,27 – Н 3,03 – П2 3,72
Трансляция матча "Крылья Советов" – "Урал" 5 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" – "Урал".
Прямая трансляция матча "Крылья Советов" – "Урал" 5 ноября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Крылья Советов" – "Урал"
Сергей ТАШУЕВ, бывший главный тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" – 1:0. Матч с подоплекой, обе команды сменили главных тренеров. Игра будет однозначно сложной, но поставлю на хозяев.
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ" – 1:1. Матч практически равных соперников, которые увязли внизу турнирной таблицы. Даже увольнение тренеров состоялось почти одновременно. Не думаю, что кто-то из них сейчас выглядит сильнее друг друга, потому будет ничья.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=9-3, 16 – 18.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
21 сентября 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Крылья Советов" – "Урал"
|
1:1
|
24 ноября 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Крылья Советов"
|
1:1
|
24 сентября 2014 года
|
1/16 Кубка России
|
"Крылья Советов" – "Урал"
|
3:1
|
2 октября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Крылья Советов"
|
1:1
|
23 апреля 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Крылья Советов" – "Урал"
|
1:1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
После возвращения "Урала" в премьер-лигу самарская команда завершила все матчи со "шмелями" с одинаковым счетом 1:1.
Екатеринбуржцы после стартовых осечек на чужих полях не проигрывают на выезде уже два тура, набрав 4 очка в Томске и Оренбурге.
ЦИТАТЫ
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер "Крыльев Советов":
– Очень хотелось бы поддержки от болельщиков. А со своей стороны постараемся достичь положительного результата. Самара – город футбольный. Еще игроком приезжал сюда и знаю, что здесь любят "Крылья". Прошу болельщиков быть на нашей стороне и помочь нам справиться с непростой ситуацией, которая сложилась. Приходите на футбол, поддержите нас, а мы постараемся оправдать ваше доверие.
Григорий ИВАНОВ, президент "Урала":
– Уверен, игра состоится, Да, здесь выпал снег, но температура нулевая. Поле, считаю, хорошее. Все нормально будет. Конечно, я тоже прилетел с командой. Что при встрече скажу Скрипченко? Не собираюсь с ним говорить… Я в шоке вообще от того, что случилось. С ним общаться не собираюсь. Давайте уже закроем эту тему.