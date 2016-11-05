Букмекеры считают "Крылья Советов" фаворитом в матче с "Уралом"

5 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Крылья Советов" – "Урал". Начало – в 16:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Крылья Советов" – "Урал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,27 – Н 3,03 – П2 3,72

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Урал" 5 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" – "Урал".

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" – "Урал" 5 ноября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Крылья Советов" – "Урал"

Сергей ТАШУЕВ, бывший главный тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" – 1:0. Матч с подоплекой, обе команды сменили главных тренеров. Игра будет однозначно сложной, но поставлю на хозяев.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ" – 1:1. Матч практически равных соперников, которые увязли внизу турнирной таблицы. Даже увольнение тренеров состоялось почти одновременно. Не думаю, что кто-то из них сейчас выглядит сильнее друг друга, потому будет ничья.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=9-3, 16 – 18.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 21 сентября 2013 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Урал" 1:1 24 ноября 2013 года Чемпионат РФПЛ "Урал" – "Крылья Советов" 1:1 24 сентября 2014 года 1/16 Кубка России "Крылья Советов" – "Урал" 3:1 2 октября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Урал" – "Крылья Советов" 1:1 23 апреля 2016 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Урал" 1:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

После возвращения "Урала" в премьер-лигу самарская команда завершила все матчи со "шмелями" с одинаковым счетом 1:1.

Екатеринбуржцы после стартовых осечек на чужих полях не проигрывают на выезде уже два тура, набрав 4 очка в Томске и Оренбурге.

ЦИТАТЫ

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер "Крыльев Советов":

– Очень хотелось бы поддержки от болельщиков. А со своей стороны постараемся достичь положительного результата. Самара – город футбольный. Еще игроком приезжал сюда и знаю, что здесь любят "Крылья". Прошу болельщиков быть на нашей стороне и помочь нам справиться с непростой ситуацией, которая сложилась. Приходите на футбол, поддержите нас, а мы постараемся оправдать ваше доверие.

Григорий ИВАНОВ, президент "Урала":

– Уверен, игра состоится, Да, здесь выпал снег, но температура нулевая. Поле, считаю, хорошее. Все нормально будет. Конечно, я тоже прилетел с командой. Что при встрече скажу Скрипченко? Не собираюсь с ним говорить… Я в шоке вообще от того, что случилось. С ним общаться не собираюсь. Давайте уже закроем эту тему.