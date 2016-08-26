Букмекеры считают "Крылья Советов" фаворитом в матче с "Уфой"

26 августа состоится матч 5-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Крылья Советов" – "Уфа". Начало – в 18:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Крылья Советов" – "Уфа"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,20 – Н 2,95 – П2 4,05

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Уфа" 26 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" – "Уфа".

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" – "Уфа" 26 августа на канале, "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Крылья Советов" – "Уфа"

Илья ЧЕБАНУ, голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии – 1:0. Равная игра, просто до гола.

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ" – 1:1. "Уфу" пока лихорадит, но когда-то она должна начать набирать очки. Самарцы – команда, чей стиль больше ориентирован на выездные матчи, и тут это скажется.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-1, 1 – 1.

Результаты последних матчей