Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Уралом"

3 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата российской премьер-лиги ЦСКА – "Урал". Начало – в 14:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Урал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,47 – Н 4,28 – П2 7,90

Трансляция матча ЦСКА – "Урал" 3 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Урал".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Урал" 3 декабря на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА – "Урал"

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна" – 1:0. ЦСКА довольно уверенно и по делу победил в последнем туре. Думаю, и сейчас армейцы своего не упустят.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:0. Армейцы, как признает Игорь Акинфеев, устали психологически. Созидательная игра дается с трудом, но уральцев перед отпуском чемпион обыграть должен.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=3-4, 30 – 19.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 4 мая 2015 года Чемпионат РФПЛ ЦСКА – "Урал" 3:1 17 октября 2015 года Чемпионат РФПЛ ЦСКА – "Урал" 3:2 28 октября 2015 года 1/8 Кубка России ЦСКА – "Урал" 2:1 28 апреля 2016 года Чемпионат РФПЛ "Урал" – ЦСКА 0:3 13 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Урал" – ЦСКА 0:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

С учетом Кубка России ЦСКА одержал над екатеринбуржцами семь побед подряд с общим счетом 17:7.

После возвращения в премьер-лигу уральцы не уступили ЦСКА только в самой первой игре в июле 2013-го (2:2).

ЦИТАТЫ

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:

– В команде сменился тренер. Когда мы играли в первом круге, был очень тяжелый матч. Они действовали в три центральных защитника, была выбрана контратакующая модель. Сейчас пришел Александр Федорович Тарханов, его команды славятся тем, что любят и умеют играть с мячом, больше времени проводят в постепенном нападении. Думаю, что "Урал" поменялся. С учетом того, что у нас не бывает легких матчей, а мы уже забыли, когда таковые у нас были, я ожидаю очередного тяжелого поединка.

Григорий ИВАНОВ, президент "Урала"

(о майке Лунгу со своим портретом.): – Сам удивился. Раньше такой майки у него не видел. Помню, когда он только первый гол забил за "Урал", он подбежал ко мне, вместе порадовались. Было приятно.