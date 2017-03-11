Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Томью"

11 марта состоится матч 19-го тура чемпионата российской премьер-лиги ЦСКА – "Томь". Начало – в 14:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Томь"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,02 – Н 22,00 – П2 52,00
Трансляция матча ЦСКА – "Томь" 11 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Томь".
Прямая трансляция матча ЦСКА – "Томь" 11 марта на канале "Наш Футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА – "Томь"
Сергей ЮРАН, чемпион России в составе московского "Спартака" – 3:0. Здесь вопрос лишь в том, сколько ЦСКА забьет. Слишком много проблем у "Томи", чтобы составить достойную конкуренцию команде, ведущей борьбу за самые высокие места.
Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ" – 4:0. Искренне и от души желаю Валерию Петракову вылепить из томских пацанов отличных футболистов, но сейчас он лишь в начале этого пути, и чемпиону страны, очевидно, не конкурент.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +16=4-1, 36 – 9.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
20 августа 2011 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
ЦСКА – "Томь"
|
3:0
|
26 сентября 2012 года
|
1/16 Кубка России
|
"Томь" – ЦСКА
|
0:1
|
24 августа 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – ЦСКА
|
1:2
|
11 мая 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
ЦСКА – "Томь"
|
2:0
|
27 августа 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – ЦСКА
|
0:1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
С учетом Кубка России ЦСКА одержал над томичами пять побед подряд с общим счетом 9:1.
В последних четырех матчах сибиряки пропустили 16 мячей. По шесть голов им забили "Локомотив" и "Ростов".
ЦИТАТЫ
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ, защитник ЦСКА:
– Данное решение далось мне очень непросто. Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер "Томи":
– Прежде всего, я рад, что болельщики с нами. Мне кажется, это самый критический период в истории томского футбола.