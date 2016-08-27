Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Томью"

27 августа состоится матч 5-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Томь" – ЦСКА. Начало – в 15:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Томь" – ЦСКА
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 5,51 – Н 3,63 – П2 1,72
Трансляция матча "Томь" – ЦСКА 27 августа
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" – ЦСКА.
Прямая трансляция матча "Томь" – ЦСКА 27 августа на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Томь" – ЦСКА
Илья ЧЕБАНУ, голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии – 1:1. Трудный выезд для ЦСКА. При Петракове дома "Томь" всегда играет хорошо.
Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ" – 0:1. Армейцам придется непросто, но за счет опыта они продолжат собирать выездной урожай.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=4-15, 9 – 35.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
24 апреля 2011 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – ЦСКА
|
1:1
|
20 августа 2011 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
ЦСКА – "Томь"
|
3:0
|
26 сентября 2012 года
|
1/16 Кубка России
|
"Томь" – ЦСКА
|
0:1
|
24 августа 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – ЦСКА
|
1:2
|
11 мая 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
ЦСКА – "Томь"
|
2:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
В последний раз "Томь" набирала очки в матчах с ЦСКА в апреле 2011-го, когда ничью сибирякам принес гол Канунникова (1:1).
ЦСКА выиграл у "Томи" четыре матча подряд с общим счетом 8:1. В этих поединках четыре раза отличился Сейду Думбья.
ЦИТАТЫ
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер "Томи":
– ЦСКА, "Спартак", "Зенит" – на эти команды настрой есть всегда, но надо еще внимательно и правильно играть, чтобы ребята выполняли задачи. Игровая дисциплина очень важна с такими командами. У каждого соперника есть свои плюсы и минусы, на которые надо обратить внимание. Для этого нам и нужны теоретические занятия, где мы обо всем рассказываем. И ЦСКА люди обыгрывают!
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
– Я уже говорил, что у нас вряд ли кто-то появится. Мы изначально нацеливались на то, что в этом году играем на собственном стадионе, и все силы были брошены на этот сложнейший объект в истории нашего клуба. Мы надеемся, что недостаток серьезных трансферов компенсируют наши болельщики, которые будут в родном для нас доме болеть с утроенной энергией.