Букмекеры считают ЦСКА фаворитом в матче с "Томью"

27 августа состоится матч 5-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Томь" – ЦСКА. Начало – в 15:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Томь" – ЦСКА

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,51 – Н 3,63 – П2 1,72

Трансляция матча "Томь" – ЦСКА 27 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Томь" – ЦСКА 27 августа на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Томь" – ЦСКА

Илья ЧЕБАНУ, голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии – 1:1. Трудный выезд для ЦСКА. При Петракове дома "Томь" всегда играет хорошо.

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ" – 0:1. Армейцам придется непросто, но за счет опыта они продолжат собирать выездной урожай.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=4-15, 9 – 35.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 24 апреля 2011 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – ЦСКА 1:1 20 августа 2011 года Чемпионат РФПЛ ЦСКА – "Томь" 3:0 26 сентября 2012 года 1/16 Кубка России "Томь" – ЦСКА 0:1 24 августа 2013 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – ЦСКА 1:2 11 мая 2014 года Чемпионат РФПЛ ЦСКА – "Томь" 2:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В последний раз "Томь" набирала очки в матчах с ЦСКА в апреле 2011-го, когда ничью сибирякам принес гол Канунникова (1:1).

ЦСКА выиграл у "Томи" четыре матча подряд с общим счетом 8:1. В этих поединках четыре раза отличился Сейду Думбья.

ЦИТАТЫ

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер "Томи":

– ЦСКА, "Спартак", "Зенит" – на эти команды настрой есть всегда, но надо еще внимательно и правильно играть, чтобы ребята выполняли задачи. Игровая дисциплина очень важна с такими командами. У каждого соперника есть свои плюсы и минусы, на которые надо обратить внимание. Для этого нам и нужны теоретические занятия, где мы обо всем рассказываем. И ЦСКА люди обыгрывают!

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:

– Я уже говорил, что у нас вряд ли кто-то появится. Мы изначально нацеливались на то, что в этом году играем на собственном стадионе, и все силы были брошены на этот сложнейший объект в истории нашего клуба. Мы надеемся, что недостаток серьезных трансферов компенсируют наши болельщики, которые будут в родном для нас доме болеть с утроенной энергией.