Букмекеры считают "Амкар" фаворитом в матче с тульским "Арсеналом"

26 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Амкар" – "Арсенал" Т. Начало – в 11:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Амкар" – "АРсенал" Т

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,71 – Н 3,36 – П2 6,28

Трансляция матча "Амкар" – "Арсенал" Т 26 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" – "Арсенал" Т.

Прямая трансляция матча "Амкар" – "Арсенал" Т 26 ноября на канале, "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Амкар" – "Арсенал" Т

Алексей ЗУЕВ, экс-голкипер "Спартака", обладатель Кубка России-2003 – 2:0. Селихов сыграет, по сути, уже в статусе спартаковца. И думаю, ему это никак не помешает. Наоборот, воодушевит. "Амкар" не пропустит. А "Арсеналу" будет непросто, в нынешнем сезоне в атакующих действиях у команды не все получается.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 0:0. Туляки при тренере Кирьякове забивают только в гостях. Могли бы, наверное, и в Перми на один гол наиграть, но не в этот раз: защита "Амкара" и Селихов этой осенью прекрасны. А вот в защите "Арсенал" выстоит – верю.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=2-5, 11 – 16.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 16 сентября 2000 года Чемпионат ФНЛ "Амкар" – "Атсенал" Т 1:0 13 июня 2001 года Чемпионат ФНЛ "Амкар" – "Атсенал" Т 1:0 1 октября 2001 года Чемпионат ФНЛ "Атсенал" Т – "Амкар" 2:1 23 ноября 2014 года Чемпионат РФПЛ "Атсенал" Т – "Амкар" 4:0 20 апреля 2015 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Атсенал" Т 0:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Амкар" проиграл тульской команде оба матча в премьер-лиге с общим счетом 0:5.

После смены тренера, "Арсенал" пока не побеждает (=2-3, мячи 2:8).

ЦИТАТЫ

Александр СЕЛИХОВ, вратарь "Амкара":

– Я очень благодарен Перми – тренерам, товарищам по команде, сотрудникам клуба, всем болельщикам. Здесь я стал футболистом, здесь прошел настоящую школу жизни. Мне здесь хорошо и комфортно, и все, кто меня знают, в курсе, что это не пустые слова. И поэтому мне приятно думать о том, что я приношу клубу пользу не только игрой за "Амкар", но и своим уходом из него.

Сергей КИРЬЯКОВ, главный тренер "Арсенала":

– Нужен тот, кто будет продавливать, вынуждать соперника фолить. Без такого игрока нам тяжело. Но я говорю это после каждого матча... Какой смысл? Мы бьемся, боремся. Что есть, то есть. Моментов мало, но в каждой игре они есть. Нужно их реализовывать.