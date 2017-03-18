Букмекеры считают "Амкар" фаворитом в матче с "Томью"

18 марта состоится матч 20-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Томь" – "Амкар". Начало – в 11:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Томь" – "Амкар"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 21,00 – Н 8,72 – П2 1,14

Трансляция матча "Томь" – "Амкар" 18 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" – "Амкар".

Прямая трансляция матча "Томь" – "Амкар" 18 марта на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Томь" – "Амкар"

Илья ЧЕБАНУ, голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии – 0:2. Искренне болею за "Томь" в этом матче. Хочется, чтобы молодежь добыла первые очки. Но "Амкар" сейчас в верхней части таблицы и будет играть только на победу. И добьется ее, пусть и не с разгромным счетом.

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ" – 0:2. В прошлом туре "Томь" пропустила от ЦСКА на два мяча меньше, чем от "Ростова". Сейчас, дома против Перми, лишившейся вдобавок огромного Анене, – будет еще на два. На отъем очков у "Амкара" у молодых хозяев едва ли хватит сил и мастерства, но покусать гостей они смогут.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=11-11, 27 – 27.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 18 марта 2012 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Томь" 0:0 27 апреля 2012 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Амкар" 0:0 16 июля 2013 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Томь" 2:0 12 апреля 2014 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Амкар" 0:0 10 сентября 2016 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Томь" 1:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Четыре из шести последних матчей томичей и пермяков завершились со счетом 0:0, и "Томь" не может забить этому сопернику 592 минуты.

После поражения в Перми 1 мая 2011 года (1:2) "Амкар" ни разу не проиграл "Томи" и не пропустил ни одного мяча (+2=4).

ЦИТАТЫ

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер "Томи":

– Психология – одна из главных проблем. Если будут бегать с опущенной головой – придется совсем тяжко. За мою тренерскую деятельность у меня не было таких моментов, как сейчас, чтобы мы проводили столько теории. У меня уже голова кружится! Мы и по полю за руку их водим, и у доски сидим. Молодых ребят можно хоть как-то обучить этому, но ведь они проигрывают не только в тактике – еще и в скорости, технике.

Дмитрий ХОМИЧ, вратарь "Амкара":

– Впереди еще 11 туров и все может поменяться. Хочется подняться как можно выше. Идем от матча к матчу, надо выкладываться по полной. А в мае уже увидим, какой урожай собрала наша команда.