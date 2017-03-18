Букмекеры считают "Амкар" фаворитом в матче с "Томью"

18 марта состоится матч 20-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Томь" – "Амкар". Начало – в 11:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Томь" – "Амкар"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 21,00 – Н 8,72 – П2 1,14
Трансляция матча "Томь" – "Амкар" 18 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" – "Амкар".
Прямая трансляция матча "Томь" – "Амкар" 18 марта на канале "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Томь" – "Амкар"
Илья ЧЕБАНУ, голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии – 0:2. Искренне болею за "Томь" в этом матче. Хочется, чтобы молодежь добыла первые очки. Но "Амкар" сейчас в верхней части таблицы и будет играть только на победу. И добьется ее, пусть и не с разгромным счетом.
Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ" – 0:2. В прошлом туре "Томь" пропустила от ЦСКА на два мяча меньше, чем от "Ростова". Сейчас, дома против Перми, лишившейся вдобавок огромного Анене, – будет еще на два. На отъем очков у "Амкара" у молодых хозяев едва ли хватит сил и мастерства, но покусать гостей они смогут.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=11-11, 27 – 27.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
18 марта 2012 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Томь"
|
0:0
|
27 апреля 2012 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – "Амкар"
|
0:0
|
16 июля 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Томь"
|
2:0
|
12 апреля 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – "Амкар"
|
0:0
|
10 сентября 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Томь"
|
1:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Четыре из шести последних матчей томичей и пермяков завершились со счетом 0:0, и "Томь" не может забить этому сопернику 592 минуты.
После поражения в Перми 1 мая 2011 года (1:2) "Амкар" ни разу не проиграл "Томи" и не пропустил ни одного мяча (+2=4).
ЦИТАТЫ
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер "Томи":
– Психология – одна из главных проблем. Если будут бегать с опущенной головой – придется совсем тяжко. За мою тренерскую деятельность у меня не было таких моментов, как сейчас, чтобы мы проводили столько теории. У меня уже голова кружится! Мы и по полю за руку их водим, и у доски сидим. Молодых ребят можно хоть как-то обучить этому, но ведь они проигрывают не только в тактике – еще и в скорости, технике.
Дмитрий ХОМИЧ, вратарь "Амкара":
– Впереди еще 11 туров и все может поменяться. Хочется подняться как можно выше. Идем от матча к матчу, надо выкладываться по полной. А в мае уже увидим, какой урожай собрала наша команда.