Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Зенита" в матче с "Уфой"

Сегодня четырьмя матчами стартует второй круг чемпионата России. В одном из них "Зенит" принимает "Уфу". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "Уфа"

Коэффициенты Winline: П1 1,33 - Н 4,67 - П2 8,71

Прогноз на матч

Сергей ДМИТРИЕВ, бывший форвард "Зенита", "Спартака" и ЦСКА:

Счет – 2:0. "После такого обиднейшего поражения от “Краснодара” “Зенит”, безусловно, обязан побеждать “Уфу”. Причем крупнее, чем 1:0".

Сергей ЦИММЕРМАН, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:0. "Зенит” всегда играет с “Уфой” туговато. И больше одного мяча ей ни разу еще не забивал. А тут к тому же травмы, матчи через два на третий, тяжелый осадок после поездки в Краснодар… Но выигрывать петербуржцам надо “кровь из носу”. Иначе отставание от “Спартака” перед зимним перерывом может оказаться куда большим, нежели недавние три очка и даже нынешние шесть".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Уфа" - в среду, 30 ноября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": Лодыгин - АНЮКОВ, Нету, Кришито, Жирков - МАУРИСИУ, Витсель - Кокорин, Жулиану, Мак - Дзюба.

"Уфа": Лунев - Сухов, Живоглядов, Васин, Аликин, Стоцкий - Засеев - Ванек, Безденежных, МАРСИНЬЮ - Сысуев.

ПОТЕРИ: Данни, Рязанцев, Смольников, Файзулин, Шатов (травм.), Гарсия, Могилевец (под вопросом) - Абдулавов, Тумасян, Фомин (травм.), Игбун (дисквал.), Фатаи (под вопросом).