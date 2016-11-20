Сегодня тремя матчами продолжится 14-й тур чемпионата России. В одном из них "Зенит" принимает "Крылья Советов". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "Крылья Советов"

Коэффициенты Winline: П1 1,24 - Н 5,56 - П2 10,00

Прогноз на матч

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

Счет – 3:1. "Не вижу шансов у гостей. Команда у них после перестановок только приходит в себя, тогда как “Зенит” обязан побеждать и нагонять “Спартак”.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:0. "Трудно сказать, на что способны сейчас обновленные “Крылья” под руководством Вадима Скрипченко. Однако вряд ли они увезут из Санкт-Петербурга хотя бы ничью".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Крылья Советов".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Крылья Советов" - в воскресенье, 20 ноября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": М.Кержаков - Анюков, ЛОМБЕРТС, НОВОСЕЛЬЦЕВ, Жирков - Хави Гарсия, МАУРИСИУ - Кокорин, Жулиану, Мак - А.КЕРЖАКОВ.

"Крылья Советов": Лория - Цаллагов, Надсон, Таранов, Ятченко - Башкиров - ТКАЧЕВ, Паскуато, Родич - Молло - Корниленко.

ПОТЕРИ: Данни, Дзюба, Рязанцев, Смольников, Файзулин, Шатов (травм.), Витсель, Кришито, Нету (все - дисквал.) - Бруно, Мбакогу (травм.).