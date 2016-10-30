Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Зенита" над "Томью"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 12-й тур чемпионата России. В одном из них "Зенит" принимает "Томь". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 17:00.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "Томь"

Коэффициенты Winline: П1 1,23 - Н 6,60 - П2 13,00

Прогноз на матч

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов":

Счет – 2:0. "После 0:4 в кубковом матче с “Анжи” “Зенит” постарается выиграть".

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:1. "Конфуз в Каспийске подхлестнет зенитовцев, но свой гол они обязательно пропустят".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Томь".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Томь" - в воскресенье, 30 октября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": М.Кержаков - Анюков, НЕТУ, Ломбертс, ЖИРКОВ - МАУРИСИУ, Витсель - Кокорин, Жулиану, Мак - Дзюба.

"Томь": Коченков - Тишкин, ЯБЛОНСКИ, Жиров, Дьяков, ТЕН - Дроппа, Баляйкин, Ковальчук, Бикфалви - Касьян.

ПОТЕРИ: Данни, Кришито, Смольников (травм.), Гарсия (дискв.) - Бордачев, Комбаров, Пугин, Пулич, Чуперкэ (травм.), Вранеш (дискв.).