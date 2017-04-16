Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Урала" над "Томью"

Сегодня четырьмя матчами завершится 23-й тур чемпионата России. В одном из них "Урал" принимает "Томь". Встреча в Екатеринбурге начнется в 15:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" – "Томь"

Коэффициенты Winline: П1 1,18 - Н 6,21 - П2 13,0

Прогноз на матч

Геннадий НИЖЕГОРОДОВ, бывший защитник "Локомотива":

Счет – 2:0. "В Томске есть определенные трудности, за команду выступают молодые футболисты. А "Урал" хорошо провел весну, вышел в финал Кубка. Ставлю на хозяев".

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 3:0. "Урал" уже четыре домашних матча подряд побеждает всухую. Не вижу причин, по которым студотряд Петракова может прервать эту серию".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Томь".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Томь" - в воскресенье, 16 апреля, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Заболотный - Кулаков, ДИНГА, Балажиц, ДАНЦЕВ - Фидлер, ЕМЕЛЬЯНОВ - Димитров, Манучарян, Лунгу - Ильин.

"Томь": Мелихов - Сасин, Осипов, Митерев, Попов - Баляйкин, Чуперка - КУЗНЕЦОВ, Голышев, Пугин - Соболев.

ПОТЕРИ: Хозин, Чантурия (травм.), Бикфалви, Новиков (под вопрсом) - Пулич (травм.).