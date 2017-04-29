Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Терека" над "Уралом"

Сегодня двумя матчами открывается 26-й тур чемпионата России. В одном из них "Терек" принимает "Урал". Встреча в Грозном начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Терек" – "Урал"

Коэффициенты Winline: П1 1,41 - Н 3,92 - П2 8,73

Прогноз на матч

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:

Счет – 3:1. "Команда Тарханова весной смотрится солидно, но сейчас приоритет, думаю, отдается финалу Кубка. Когда еще у "Урала" будет шанс взять трофей? Поэтому рассчитывать на очки в выездном матче с "Тереком" не приходится".

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 0:0. "Терек" по весне непредсказуем, да еще внезапно сдулся Балай. "Урал", конечно, мыслями уже будет в районе "Фишта", но что-то в Грозном зацепить должен. Например, маленькую "тухлую" ничью".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" - "Урал".

Прямая трансляция матча "Терек" - "Урал" - в субботу, 29 апреля, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Терек": Городов - Мохаммади-Кешмарзи, Семенов, Анхель, Плиев - Пирис - Лебеденко, ГРОЗАВ, БЕРИША - Митришев - Мбенг.

"Урал": Заболотный - Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев - ЕМЕЛЬЯНОВ - Димитров, Павленко, Лунгу - БИКФАЛВИ - Ильин.

ПОТЕРИ: Кузяев, Родолфу (оба - дискв.) - Хозин, Чантурия (оба - травм.), Фидлер (под вопросом).