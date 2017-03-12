Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Спартака" в матче с "Анжи"

Сегодня тремя матчами продолжится 19-й тур чемпионата России. В одном из них "Спартак" принимает "Анжи". Встреча на тушинской арене начнется в 16:30.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" – "Анжи"

Коэффициенты Winline: П1 1,32 - Н 4,58 - П2 9,49

Прогноз на матч

Сергей ЮРАН, чемпион России в составе "Спартака":

Счет – 2:0. "Спартаковцы выигрышно смотрелись в Краснодаре, команда хорошо готова, уверена в себе. Да и по уровню футболистов, при всем уважении к “Анжи”, “Спартак” явно сильнее".

Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":

Счет – 3:0. "Александр Григорян первым в России обыграл Массимо Карреру. Итальянец об этом не забыл и теперь наверняка готов к любым сюрпризам со стороны наставника “Анжи”. А заодно и свои для него припас".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Анжи".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Анжи" - в воскресенье, 12 марта, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Ребров - Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров - Фернанду, Зобнин - Самедов, Зе Луиш, ПРОМЕС - Луиз Адриану.

"Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов - Брызгалов, ТЕТРАШВИЛИ - ЯКОВЛЕВ, Будковский, Кацаев - Прудников.

ПОТЕРИ: Глушаков (травм.) - Мкртчян, Рабиу (травм.), Эззатоллахи (дисквал.).