Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Краснодара" над "Арсеналом"

Сегодня тремя матчами завершится 24-й тур чемпионата России. В последнем из них "Краснодар" принимает "Арсенал". Встреча на новой кубанской арене начнется в 17:00.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – "Арсенал"

Коэффициенты Winline: П1 1,30 - Н 4,66 - П2 10,0

Прогноз на матч

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ":

Счет – 3:0. "Хозяева выиграют, причем уверенно. Команда в порядке, забрезжили даже лигочемпионские перспективы. Давно "быки" дома не играли результативно, но сейчас вернулся Смолов – будет крупная победа".

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ":

Счет – 4:1. "Краснодар" может забить – и много – в первом тайме. Но потом не исключен режим "потеря концентрации". Впрочем, Тула сейчас не такая, чтобы этим воспользоваться".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Арсенал" - в воскресенье, 23 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": СИНИЦЫН - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Газинский, Каборе - Мамаев, ПОДБЕРЕЗКИН, Классон - Смолов.

"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, ИВАНОВ, Сунзу, Александров - Бурмистров, Боурчану, Горбатенко, Думбья - ШЕВЧЕНКО.

ПОТЕРИ: Крицюк, Калешин, Окриашвили, Перейра (все - травм.) - Берхамов (травм.), Рашич (дискв.).