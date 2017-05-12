Букмекеры прогнозируют уверенную победу ЦСКА в матче с "Арсеналом"

Сегодня матчем ЦСКА - "Арсенал" открывается 28-й тур чемпионата России. Начало в 19:30.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА – "Арсенал"

Коэффициенты Winline: П1 1,26 - Н 5,12 - П2 11,0

Прогноз на матч

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

Счет – 3:1. "Перед ЦСКА стоит задача попадания в Лигу чемпионов, идет борьба за второе место. Это классная команда, и она превосходит своего соперника, борющегося за выживание в премьер-лиге".

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

Счет – 4:0. "Локальная борьба клубов за места в еврокубках, в которой участвует и ЦСКА, безусловно, мотивирует команды. В погоне за Лигой чемпионов армейцы не споткнутся об "Арсенал", а пройдут его с разгромным счетом".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Арсенал".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Арсенал" - в пятницу, 12 мая, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, В.Березуцкий, ВАСИН, Игнашевич, Щенников - Вернблум - Головин, Натхо - Чалов, Витинью.

"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, АЛЕКСАНДРОВ - Бурмистров, Максимов, Боурчану, ГОРБАТЕНКО - Рашич.

ПОТЕРИ: Дзагоев (травм.), Еременко (дисквал.), А.Березуцкий (под вопросом) - Берхамов (травм.), Думбья (дисквал.), Григалава (под вопросом).