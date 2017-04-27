Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Анжи" над "Томью"

Сегодня двумя матчами завершается 25-й тур чемпионата России. В одном из них "Анжи" принимает "Томь". Встреча в Каспийске начнется в 19:30.
Котировки букмекеров на матч "Анжи" – "ТОмь"
Коэффициенты Winline: П1 1,17 - Н 5,78 - П2 18,0
Прогноз на матч
Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака":
Счет – 2:0. "У "Томи" нет шансов, эта команда самая слабая в чемпионате. Хотя сюрприз может преподнести".
Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 3:0. "Анжи" играет дома против аутсайдера. Бойцовские качества томичей известны, но они обречены на понижение в классе".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Томь".
Прямая трансляция матча "Анжи" - "Томь" - в четверг, 27 апреля, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Анжи": Юрченко - Дудиев, Фибель, Жиров, Мусалов - Гулиев - Кацаев, Тетрашвили, Яковлев - Будковский, АСИЛЬДАРОВ.
"Томь": Мелихов - Сасин, Осипов, Карымов, Попов - БАЛЯЙКИН, Чуперка - КУЗНЕЦОВ, Голышев, Пугин - Соболев.
ПОТЕРИ: Прудников, Браун-Форбс (оба - под вопросом) - Пулич (травм.), Макурин, Митерев (оба - под вопросом).