Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Анжи" над "Томью"

Сегодня двумя матчами завершается 25-й тур чемпионата России. В одном из них "Анжи" принимает "Томь". Встреча в Каспийске начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Анжи" – "ТОмь"

Коэффициенты Winline: П1 1,17 - Н 5,78 - П2 18,0

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака":

Счет – 2:0. "У "Томи" нет шансов, эта команда самая слабая в чемпионате. Хотя сюрприз может преподнести".

Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:0. "Анжи" играет дома против аутсайдера. Бойцовские качества томичей известны, но они обречены на понижение в классе".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Томь".

Прямая трансляция матча "Анжи" - "Томь" - в четверг, 27 апреля, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Анжи": Юрченко - Дудиев, Фибель, Жиров, Мусалов - Гулиев - Кацаев, Тетрашвили, Яковлев - Будковский, АСИЛЬДАРОВ.

"Томь": Мелихов - Сасин, Осипов, Карымов, Попов - БАЛЯЙКИН, Чуперка - КУЗНЕЦОВ, Голышев, Пугин - Соболев.

ПОТЕРИ: Прудников, Браун-Форбс (оба - под вопросом) - Пулич (травм.), Макурин, Митерев (оба - под вопросом).