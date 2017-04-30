Букмекеры прогнозируют "сухой" рекорд Медведева в матче "Ростов" - "Амкар"

Сегодня тремя матчами продолжится 26-й тур чемпионата России. В последнем из них "Ростов" принимает "Амкар", и по его итогам вратарь хозяев Никита Медведев может стать рекордсменом российских чемпионатов по продолжительности сухой серии. Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 19:30.
Котировки букмекеров на матч "Ростов" – "Амкар"
Коэффициенты Winline: П1 1,51 - Н 3,55 - П2 7,35
Прогноз на матч
Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:
Счет – 2:1. "Голевой феерии от этих команд ждать не стоит. Оборона что у одних, что у других – монолит. Но интуиция подсказывает, что сухая серия Никиты Медведева прервется именно в этом матче".
Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":
Счет – 1:0. "А я в Медведева верю!"
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Амкар".
Прямая трансляция матча "Ростов" - "Амкар" - в восресенье, 30 апреля, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Ростов": Медведев - Навас, Гацкан, Симич - Терентьев, Ерохин, МОГИЛЕВЕЦ, Нобоа, Байрамян - Азмун, Полоз.
"Амкар": Хомич - Милькович, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев - Баланович, Голь, Комолов - Бодул, Прокофьев.
ПОТЕРИ: Гранат, Джанаев. Калачев, Мевля (травм.), Кудряшов (под вопросом) - Огуде (травм.), Шаваев (под вопросом).