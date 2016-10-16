Букмекеры прогнозируют поражение "Урала" в матче с "Зенитом"

Сегодня тремя матчами продолжится 10-й тур чемпионата России. В одном из них "Урал" принимает "Зенит". Встреча в Екатеринбурге начнется в 14:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" – "Зенит"

Коэффициенты Winline: П1 6,09 - Н 4,34 - П2 1,55

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака":

Счет – 1:3. "Зенит” нашел свой футбол, играет вдохновенно и уверенно идет по турнирной дистанции. У нынешнего “Урала” нет шансов что-либо противопоставить питерцам".

Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1. "Хозяева набрали неплохую форму, поправили свое турнирное положение и готовы к битве с “Зенитом”. Для Павлюченко приезд питерцев - хороший раздражитель. Сине-бело-голубые же после победы над “Спартаком” могут эмоционально выгореть и не настроиться должным образом на следующую встречу".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Зенит" - в воскресенье, 16 октября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Заболотный - Кулаков, Новиков, Фонтанелло, Данцев - Емельянов, Фидлер - Чантурия, Павленко, Лунгу - Павлюченко.

"Зенит": М.КЕРЖАКОВ - Смольников, Нету, Кришито, Жирков - Хави Гарсия, Витсель - Кокорин, Жулиану, Мак - Дзюба.

ПОТЕРИ: Хозин (травм.) - Данни, Джорджевич, Файзулин (травм.).