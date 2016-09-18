Букмекеры прогнозируют поражение "Уотфорда" в матче с "Манчестер Юнайтед"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 5-го тура премьер-лиги. В одном из них "Уотфорд" принимает "Манчестер Юнайтед". Начало встречи – в 14:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед"

Коэффициенты Winline: П1 5,64 – Н 4,00 – П2 1,61

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:1. Сложно понять, как "МЮ" в почти оптимальном составе умудрился проиграть "Фейеноорду" в четверг. И очков не набрали, и силы лидеры не сэкономили, хотя Жозе Моуринью обещал отправлять на штурм Лиги Европы чуть ли не резервистов. "Уотфорд", напротив, находится на подъеме после подвига в гостях у "Вест Хэма" – "шершни" превратили 0:2 в 4:2 за 22 минуты. Похоже, команда Вальтера Маццарри наконец-то поняла его запутанные тактические схемы и готова отобрать очки у "Манчестер Юнайтед".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уотфорд" – "Манчестер Юнайтед".