Букмекеры прогнозируют поражение "Уфы" в матче с "Краснодаром"

Сегодня тремя матчами продолжится 6-й тур чемпионата России. В первом из них "Уфа" принимает "Краснодар". Встреча в башкирской столице начнется в 14:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" – "Краснодар"

Коэффициенты Winline: П1 5,22 - Н 3,38 - П2 1,69

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России:

Счет – 1:2. "Краснодар" после нежданных им поражений наверняка соберется и сыграет на своем уровне, который гарантирует ему победы над середняками".

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:3. "Погоня за двумя зайцами для "Краснодара" на время прервалась. В Лиге Европы небольшой перерыв, и всю неудовлетворенность краснодарцев стартом чемпионата "Уфа" испытает на себе".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Уфа" - "Краснодар" - в воскресенье, 11 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Уфа": Шелия - ЖИВОГЛЯДОВ, Васин, Никитин, Сухов - Зубарев, Засеев - Игбун, Безденежных, Стоцкий - Абдулавов.

"Краснодар": Крицюк - Енджейчик, Мартынович, Гранквист, ПЕТРОВ - Газинский - Подберезкин, Ахмедов - Ари, Смолов, Перейра.

ПОТЕРИ: Тумасян, Фомин (травм.), Аликин (дисквал.) - Вандерсон, Измайлов, Мамаев (травм.).