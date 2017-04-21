Букмекеры прогнозируют поражение "Уфы" в матче с ЦСКА

Сегодня матчем "Уфа" - ЦСКА открывается 24-й тур чемпионата России. Начало - в 17:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Уфа" – ЦСКА
Коэффициенты Winline: П1 5,54 - Н 3,28 - П2 1,68
Прогноз на матч
Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ":
Счет – 0:1. "ЦСКА очки нужнее, "Уфа" фактически закончила сезон. У армейцев, впрочем, не такая мощная группа атаки, чтобы претендовать на много голов".
Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ":
Счет – 0:2. "Голы даются обеим командам очень тяжело, но когда ЦСКА очень нужна победа, армейцы ее добывают. Красно-синие прибавляют от матча к матчу: важно, чтобы форварды забили голы, а агент Селюк перестал напоминать о Траоре".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА.
Прямая трансляция матча "Уфа" - ЦСКА - в пятницу, 21 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Уфа": Беленов - СУХОВ, ПУЦКО, Аликин, Живоглядов, Стоцкий - Засеев, Пауревич, Безденежных - Обляков - Фатаи.
ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Васин, Игнашевич, ЩЕННИКОВ - Вернблум - Головин, НАТХО - Ионов, Витинью.
ПОТЕРИ: Абдулавов, Тумасян (травм.), Никитин (дисквал.), Игбун (под вопросом) - Миланов, Набабкин, Тошич (травм.), Еременко (дисквал.), Дзагоев (под вопросом).