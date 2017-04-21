Букмекеры прогнозируют поражение "Уфы" в матче с ЦСКА

Сегодня матчем "Уфа" - ЦСКА открывается 24-й тур чемпионата России. Начало - в 17:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" – ЦСКА

Коэффициенты Winline: П1 5,54 - Н 3,28 - П2 1,68

Прогноз на матч

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ":

Счет – 0:1. "ЦСКА очки нужнее, "Уфа" фактически закончила сезон. У армейцев, впрочем, не такая мощная группа атаки, чтобы претендовать на много голов".

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ":

Счет – 0:2. "Голы даются обеим командам очень тяжело, но когда ЦСКА очень нужна победа, армейцы ее добывают. Красно-синие прибавляют от матча к матчу: важно, чтобы форварды забили голы, а агент Селюк перестал напоминать о Траоре".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Уфа" - ЦСКА - в пятницу, 21 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Уфа": Беленов - СУХОВ, ПУЦКО, Аликин, Живоглядов, Стоцкий - Засеев, Пауревич, Безденежных - Обляков - Фатаи.

ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Васин, Игнашевич, ЩЕННИКОВ - Вернблум - Головин, НАТХО - Ионов, Витинью.

ПОТЕРИ: Абдулавов, Тумасян (травм.), Никитин (дисквал.), Игбун (под вопросом) - Миланов, Набабкин, Тошич (травм.), Еременко (дисквал.), Дзагоев (под вопросом).