Букмекеры прогнозируют поражение "Томи" в матче с "Тереком"

Сегодня тремя матчами завершится 28-й тур чемпионата России. В первом из них "Томь" принимает "Терек". Встреча в Томске начнется в 12:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Томь" – "Терек"

Коэффициенты Winline: П1 8,15 - Н 4,23 - П2 1,39

Прогноз на матч

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

Счет – -0:1. "Терек" сейчас в эйфории от победы над "Зенитом", но, несмотря на то, что "Томь" идет на последнем месте, просто в этом матче ему не будет. Однако ставлю на минимальную победу грозненцев".

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:2. "Томь" идет в чемпионате неровно, неудачно. "Терек", наоборот, выдал несколько отличных матчей в последних турах и после выездной победы над "Зенитом" вряд ли убавит темп. Да и место в Лиге Европы уже совсем близко…"

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" - "Терек".

Прямая трансляция матча "Томь" - "Терек" - в воскресенье, 14 мая, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Томь": МЕЛИХОВ - Сасин, Митерев, ОСИПОВ, Пульич, Попов - Чуперка - БОЛЬШУНОВ, Гвинейский, Пугин - Голышев.

"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади - Пирис - Кузяев, Иванов, Лебеденко - Мбенг.

ПОТЕРИ: Кузнецов (травм.), Соболев (дисквал.), Баляйкин (под вопросом) - Митришев (под вопросом).