Букмекеры прогнозируют поражение "Томи" в матче с "Оренбургом"

Памятник болельщику на стадионе "Труд" в Томске. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сегодня тремя матчами завершится 24-й тур чемпионата России. В первом из них "Томь" принимает "Оренбург". Встреча в Томске начнется в 12:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Томь" – "Оренбург"

Коэффициенты Winline: П1 10,0 - Н 4,24 - П2 1,33

Прогноз на матч

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ":

Счет – 0:1. "Томь" уже вылетает, спастись практически невозможно. У "Оренбурга" же хорошие шансы на то, чтобы спастись даже без стыков. Гости победят".

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:3. "Оренбургу" нужнее".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" - "Оренбург".

Прямая трансляция матча "Томь" - "Оренбург" - в воскресенье, 23 апреля, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Томь": Солосин - Сасин, Осипов, Митерев, Попов - Баляйкин, Чуперкэ - КУЗНЕЦОВ, Голышев, ПУГИН - Соболев.

"Оренбург": Абакумов - Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов - Афонин - Григорьев, Парняков, Георгиев, НЕХАЙЧИК - Дюриш.

ПОТЕРИ: Пулич (травм.) - Габулов (травм.) Воробьев, Кержаков (оба - под вопросом).