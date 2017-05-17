Букмекеры прогнозируют поражение "Томи" в матче с "Крыльями Советов"

Сегодня пройдут матчи 29-го тура чемпионата России. В первом из них "Томь" принимает "Крылья Советов". Встреча в Томске начнется в 15:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Томь" – "Крылья Советов"

Коэффициенты Winline: П1 8,19 - Н 4,49 - П2 1,36

Прогноз на матч

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

Счет – 1:2. "Томская команда уже вылетела из премьер-лиги, а самарцы борются за спасение, им некуда отступать. У "Крыльев" куда опытнее и мощнее состав, недооценки соперника точно не будет, так что они должны побеждать".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:1. "Крылья" нестабильны, но выигрывать у скромной "Томи" обязаны. Либо можно сразу отправляться в ФНЛ вместе с ней".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" - "Крылья Советов".

Прямая трансляция матча "Томь" - "Крылья Советов" - в среду, 17 мая, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Томь": Солосин - БОЛЬШУНОВ, Митерев, Карымов, Пулич, Попов - Чуперкэ - Голышев, Баляйкин, Пугин - СОБОЛЕВ.

"Крылья Советов": Лория - Зотов, НАДСОН, Бато, Ятченко - Зинков, Мияилович - Ткачев, Паскуато, ЗУЕВ - Корниленко.

ПОТЕРИ: Кузнецов, Макурин (травм.), Сасин (дисквал.) - Гаджибеков, Таранов (травм.), Божин (дисквал.).