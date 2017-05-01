Букмекеры прогнозируют поражение "Томи" от "Зенита"

Памятник болельщику на стадионе "Труд" в Томске. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сегодня тремя матчами завершается 26-й тур чемпионата России. В первом из них "Томь" принимает "Зенит". Встреча в Томске начнется в 13:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Томь" – "Зенит"

Коэффициенты Winline: П1 28,0 - Н 10,0 - П2 1,05

Прогноз на матч

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:

Счет – 0:3. "Уровень мастерства футболистов несопоставим. "Зенит" даже при всех своих сложностях спокойно наберет три очка".

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 0:2. "Томский отряд Петракова в каждом туре дает жару. Никакой обреченности! Но "Зенит" Гвинейскому и Пугину пока не по зубам".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Томь" - "Зенит" - в понедельник, 1 мая, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Томь": Мелихов - Сасин, Митерев, Карымов, Попов - БАЛЯЙКИН, Чуперкэ - БОЛЬШУНОВ, Голышев, Пугин - Соболев.

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, КРИШИТО, Жирков - Цаллагов, Гарсия - Шатов, Жулиану, Данни - ДЗЮБА.

ПОТЕРИ: Кузнецов, Пульич (травм.), Осипов (дисквал.), Гвинейский, Макурин (оба - под вопросом) - Рязанцев, Файзулин (травм.), Нету (дисквал.), Кокорин (под вопросом).