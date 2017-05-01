Букмекеры прогнозируют поражение "Томи" от "Зенита"

Сегодня тремя матчами завершается 26-й тур чемпионата России. В первом из них "Томь" принимает "Зенит". Встреча в Томске начнется в 13:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Томь" – "Зенит"
Коэффициенты Winline: П1 28,0 - Н 10,0 - П2 1,05
Прогноз на матч
Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:
Счет – 0:3. "Уровень мастерства футболистов несопоставим. "Зенит" даже при всех своих сложностях спокойно наберет три очка".
Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":
Счет – 0:2. "Томский отряд Петракова в каждом туре дает жару. Никакой обреченности! Но "Зенит" Гвинейскому и Пугину пока не по зубам".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" - "Зенит".
Прямая трансляция матча "Томь" - "Зенит" - в понедельник, 1 мая, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Томь": Мелихов - Сасин, Митерев, Карымов, Попов - БАЛЯЙКИН, Чуперкэ - БОЛЬШУНОВ, Голышев, Пугин - Соболев.
"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, КРИШИТО, Жирков - Цаллагов, Гарсия - Шатов, Жулиану, Данни - ДЗЮБА.
ПОТЕРИ: Кузнецов, Пульич (травм.), Осипов (дисквал.), Гвинейский, Макурин (оба - под вопросом) - Рязанцев, Файзулин (травм.), Нету (дисквал.), Кокорин (под вопросом).
Зайца нужно сшить!
Да не, сливать Цигана будут, традиционно после матча с Томью в Зените снимают тренеров
00:41
Русский
Бгг))) Неужели??? ))))
00:24