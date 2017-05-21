Букмекеры прогнозируют поражение "Томи" от "Краснодара"

Сегодня состоятся матчи заключительного тура чемпионата России. В одном из них "Томь" принимает "Краснодар". Все встречи начнутся в 15:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Томь" – "Краснодар"

Коэффициенты Winline: П1 14,0 - Н 6,59 - П2 1,17

Прогноз на матч

Алексей ЗУЕВ, экс-вратарь "Спартака":

Счет – 1:3. "Краснодар" будет ждать осечки от "Ростова" и приложит все усилия для победы над "Томью", которой терять уже нечего. У игроков хозяев есть хороший шанс обратить на себя внимание в последнем матче сезона".

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:3. "Смолов удержит звание лучшего бомбардира, а "быки" уверенно победят, но едва ли это поднимет им настроение, ведь команда рискует остаться без еврокубков. Вся надежда на "Оренбург".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Томь" - "Краснодар" - в воскресенье, 21 мая, на канале "Матч! Футбол-3".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Томь": Солосин - Салахутдинов, МИТЕРЕВ, Карымов, Пулич, САСИН - Баляйкин - Голышев, Гвинейский, Пугин - Соболев.

"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Газинский - ВАНДЕРСОН, Перейра, Мамаев, Классон - Смолов.

ПОТЕРИ: Кузнецов, Макурин (оба - травм.), Попов, Чуперкэ (оба - дисквал.) - Крицюк, Окриашвили (оба - травм.), Каборе (дисквал.).