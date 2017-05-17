Букмекеры прогнозируют поражение "Рубина" от ЦСКА

Сегодня пройдут матчи 29-го тура чемпионата России. В одном из них "Рубин" принимает ЦСКА. Встреча в Казани начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Рубин" – ЦСКА

Коэффициенты Winline: П1 6,48 - Н 3,58 - П2 1,55

Прогноз на матч

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

Счет – 0:2. "Не вижу, за счет чего казанцы могут выиграть. ЦСКА выглядит куда интереснее, да и оставаться вне Лиги чемпионов армейцы не намерены".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:1. "Во-первых, красно-синие не пропустят. Во-вторых, как минимум один забьют. А когда случаются такие события, команда, как правило, побеждает".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Рубин" - ЦСКА - в среду, 17 мая, на канале "Футбол-1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Рубин": Рыжиков - Кузьмин, Серхио Санчес, Камболов, Набиуллин - М’Вила, Цакташ - Жемалетдинов, Рочина, Ткачук - Канунников.

ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Васин, Игнашевич, Щенников - Вернблум - Головин, Натхо - Чалов, Витинью.

ПОТЕРИ: Бурлак, Лестьенн (травм.) - А.Березуцкий (травм.), Еременко (дисквал.), Дзагоев (под вопросом).