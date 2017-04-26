Букмекеры прогнозируют поражение "Оренбурга" от "Зенита"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 25-й тур чемпионата России. В одном из них "Оренбург" принимает "Зенит". Встреча на стадионе "Газовик" начнется в 17:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Оренбург" – "Зенит"

Коэффициенты Winline: П1 5,77 - Н 3,62 - П2 1,59

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака":

Счет – 0:2. "Зенит" априори сильнее своего соперника, поэтому шансов у хозяев почти нет".

Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 0:2. "Зенит" продолжает сражаться за Лигу чемпионов, и потерю очков в Оренбурге никто не поймет. Несмотря на все проблемы, класс питерцев выше".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Оренбург" - "Зенит" - в среду, 26 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Оренбург": Руденко - Малых, Ойеволе, Сиваков, ПОЛУЯХТОВ - Георгиев, Драгун - Григорьев, Дюриш, Нехайчик - Саная.

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, НЕТУ, Жирков - Цаллагов, Юсупов - ШАТОВ, Жулиану, Данни - А.КЕРЖАКОВ.

ПОТЕРИ: Абакумов, Воробьев, Г.Габулов, Кацалапов, М.Кержаков (травм.), Афонин (под вопросом) - Анюков, Рязанцев, Файзулин (травм.), Дзюба, Кришито (оба - дисквал.), Кокорин (под вопросом).