Букмекеры прогнозируют поражение "Крыльев Советов" в матче с ЦСКА

Сегодня двумя матчами продолжится 7-й тур чемпионата России. В первом из них "Крылья Советов" принимают ЦСКА. Встреча в Самаре начнется в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Крылья Советов" – ЦСКА

Коэффициенты Winline: П1 5,81 - Н 3,52 - П2 1,60

Прогноз на матч

Виктор БОНДАРЕНКО, бывший главный тренер московского "Динамо", ростовского СКА и сборной Мозамбика:

Счет – 1:1. "Несмотря на то что "Крылышки" подвисли, мне нравится их игра, в которой проскакивают интересные моменты. Не хватает индивидуального мастерства и завершения. В Ростове в прошлом туре самарцы, хоть и проиграли, выглядели лучше хозяев".

Александр ПРОСВЕТОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 0:1. "У самарцев хроническая проблема с атакой, а у ЦСКА достаточно мастерства плюс характер, который получил подтверждение в Леверкузене. Думаю, армейцы наиграют на очередную минимальную победу в гостях".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" - ЦСКА - в воскресенье, 18 сентября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Крылья Советов": Лория - Цаллагов, КОНЦЕДАЛОВ, Надсон Феррейра, Таранов, Ятченко - Чочиев, Молло, Башкиров - КОРНИЛЕНКО, Брюно.

ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников - Дзагоев, Вернблум - Ионов, Еременко, Головин - Траоре.

ПОТЕРИ: Родич (травм.) - Цауня (травм.).