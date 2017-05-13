Букмекеры прогнозируют поражение "Крыльев Советов" от "Зенита"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 28-й тур чемпионата России. В одном из них "Крылья Советов" принимают "Зенит". Встреча в Самаре начнется в 16:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Крылья Советов" – "Зенит"
Коэффициенты Winline: П1 4,53 - Н 3,43 - П2 1,76
Прогноз на матч
Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":
Счет – 1:2. "То же самое, что и в матче ЦСКА и "Арсенала", - игра аутсайдера и команды, борющейся за Лигу чемпионов. "Зенит" в любом случае является фаворитом".
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":
Счет – 0:1. "Зенит" победит. В матче с аутсайдерами терять очки чревато. На кону - Лига чемпионов".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" - "Зенит".
Прямая трансляция матча "Крылья Советов" - "Зенит" - в субботу, 13 мая, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Крылья Советов": Лория - Зотов, Надсон, Божин, Ятченко - Зинков, Мияйлович - Брюно, Ткачев, ПАСКУАТО - Корниленко.
"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Кришито, Жирков - ЦАЛЛАГОВ, Хави Гарсия - МОЛЛО, Жулиану, Данни - Дзюба.
ПОТЕРИ: Гаджибеков, Таранов (травм.), Зуев (под вопросом) - Кокорин, Файзулин (травм.), Шатов (дисквал.).