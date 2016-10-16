Букмекеры прогнозируют поражение "Арсенала" от "Краснодара"

Сегодня тремя матчами продолжится 10-й тур чемпионата России. В одном из них "Арсенал" принимает "Краснодар". Встреча в Туле начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – "Краснодар"

Коэффициенты Winline: П1 4,47 - Н 3,51 - П2 1,88

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака":

Счет – 1:3. "Смена тренера не повлияет на туляков. “Краснодар” не должен терять очки в такой игре".

Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:2. "Краснодар” при Шалимове выглядит убедительно, и не кажется, что это та команда, которая способна потерять очки во встрече с соперником, явно уступающим в классе".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Краснодар" - в воскресенье, 16 октября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Левашов - Беляев, Горбатюк, Вергара - Форбс, Берхамов, Стеклов, ШЕШУКОВ, Тесак - Власов, МУХАМЕТШИН.

"Краснодар": Крицюк - ЕНДЖЕЙЧИК, Гранквист, Налду, Петров - Газинский - Эбуэ, Каборе - Жоаузинью, Ари, Подберезкин.

ПОТЕРИ: Айдов, Герус, Горбанец, Маслов, Шевченко (травм.) - Вандерсон, Калешин, Мамаев, Смолов, Перейра (травм.).