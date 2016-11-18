Букмекеры прогнозируют поражение "Арсенала" от ЦСКА

Сегодня двумя матчами стартует 14-й тур чемпионата России. В первом из них "Арсенал" принимает ЦСКА. Встреча в Туле начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – ЦСКА

Коэффициенты Winline: П1 5,10 - Н 3,50 - П2 1,79

Прогноз на матч

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

Счет – 1:2. "За международную паузу армейцы должны были немного отдохнуть и привести себя в порядок после последних неудач. Класс футболистов у команды Леонида Слуцкого выше, и на поле они это докажут".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 0:1. "Согласен, что двухнедельный перерыв поможет Слуцкому и его футболистам дышать спокойнее и вернуть хотя бы немного свежести. Думаю, армейцы победят со своим фирменным минимальным счетом".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА - в пятницу, 18 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Левашов - Хагуш, Горбатюк, Вергара, Беляев, Ершов - Бурмистров, Стеклов, Горбатенко, Браун Форбс - Максимов.

ЦСКА: Акинфеев - НАБАБКИН, А.Березуцкий, Игнашевич, Щенников - Вернблум, Натхо - Тошич, МИЛАНОВ, Ионов - ТРАОРЕ.

ПОТЕРИ: Берхамов, Герус, Горбанец, Маслов, Рыжков, Смирнов, Тесак, Шевченко (травм.) - В.Березуцкий, Головин, Дзагоев, Фернандес, Цауня (травм.), Еременко (отстранение ФИФА).